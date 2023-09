Van Quickenborne te zien op beelden na plasincident tegen politiecombi: ‘Ik sta recht in mijn schoenen’

Van Quickenborne organiseerde op 14 augustus in zijn woning een feest naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Dat een aantal van zijn gasten daarbij gefilmd werden terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten, was al bekend. Maar nu duiken ook beelden op waarop de minister zelf te zien is. Volgens VRT NWS, die de beelden kon bekijken, tonen ze hoe de minister enkele uren nadat twee van zijn gasten meermaals tegen de combi geplast hadden zelf naar buiten kwam, samen met een andere gast.

“Er wordt gelachen en terwijl de minister op de stoep staat, leunt hij achterover en doet hij alsof hij gaat plassen”, aldus VRT. “Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en is er grote hilariteit. De minister steekt ook de straat over en doet - net als zijn gasten eerder die avond - de deur van de politiewagen open.” Ook blijkt dat een van de gasten drie keer tegen de combi geplast heeft.

Toen de feiten naar buiten kwamen, veroordeelde Van Quickenborne meermaals het gedrag van zijn gasten, en ontkende hij zelf op de hoogte te zijn geweest van hun gedrag. Het beeld van een lachende minister diep in de nacht, staat in scherp contrast met die uitspraken.

Politievakbonden woedend

De hele zaak is bovendien vervelend als minister van een veiligheidsdepartement. De politievakbonden, die met Van Quickenborne overhoop liggen over de afbouw van de eindeloopbaanregeling, reageerden woedend. Ook nu de komkommertijd voorbij is, blijft het incident langer aan hem kleven dan gedacht.

Het voertuig waartegen geplast is, stond daar in het kader van de politiebescherming die de vicepremier kreeg. Van Quickenborne kreeg het afgelopen jaar meermaals bedreigingen uit het drugsmilieu. Voor de politievakbonden is de maat vol. Carlo Medo van NSPV zegt dat “iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zijn conclusies moet trekken” als dit effectief de feiten zijn.

Beeld Photo News

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat Van Quickenborne onmogelijk kan aanblijven, “als de minister leugenachtige verklaringen heeft afgelegd over een incident waarbij onze ordediensten voor schut zijn gezet”. Vlaams Belang vraagt het ontslag van de minister na “leugens over politiecombi”.

Het onderzoek loopt nog. Het parket probeert de verschillende mensen op de beelden te identificeren. Zij zullen vervolgens verhoord worden en eventueel worden vervolgd.

Van Quickenborne blijft bij zijn eerdere verklaring dat hij niet op de hoogte was van het incident, “Ik sta recht in mijn schoenen”, laat hij weten in een mededeling. Waarnemend partijvoorzitter Tom Ongena (Open Vld) blijft Van Quickenborne steunen.