Van Jared Leto als kat over Angèle tot Pedro Pascal in shorts: dit was het Met Gala 2023

Na haar succesvol optreden op het Amerikaanse muziekfestival Coachella, blijft ook Angèle (27) scoren in de Verenigde Staten. Maandagavond liep de Belgische zangeres op de rode loper van het prestigieuze Met Gala in Manhattan, New York. Zo vervoegde ze heel wat grote Amerikaanse sterren tijdens een van de belangrijkste avonden in de modewereld.

Voor deze bijzondere gelegenheid droeg de ‘Balance Ton Quoi’-zangeres een zwarte, elegante jurk, van het modehuis Chanel, waarvan zij het gezicht is. Het kleed had verschillende uitsnedes, waardoor haar schouders en haar figuur in de verf werden gezet. De schitterende riem - mét Chanel-embleem - maakte de look helemaal af.

Angèle op het Met Gala, op 1 mei 2023 in New York. Beeld Photo News

Rihanna viel op in haar spierwitte jurk, die ze op meerdere manieren kon dragen. Eentje daarvan had veel weg van een glamoureus paasei. Een peperduur paasei van Valentino wel.

Rihanna Beeld ANP / EPA

Rihanna Beeld AFP

Rihanna Beeld REUTERS

Bad Bunny dacht: wat Rihanna kan, kan ik ook. De rapper koos voor Jacquemus.

Bad Bunny Beeld Getty Images via AFP

Jared Leto ging naar de carnavalswinkel en was op één of andere manier alsnog de winnaar van de avond, met zijn versie van Choupette.

Jared Leto. Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Jared Leto. Beeld AFP

Cara Delevingne, een van Karl Lagerfelds muzes, als supertrendy zeemeeuw. De outfit werd nog door Lagerfeld zelf ontworpen.

Cara Delevingne. Beeld ANP / EPA

Cara Delevingne. Beeld ANP / EPA

Selma Hayek ging voor opvallend rood van Gucci.

Salma Hayek Beeld REUTERS

Ook Pedro Pascal vond dat de geschikte kleurkeuze. Hij haalde een blote-benen-ensemble van Valentino boven.

Pedro Pascal Beeld ANP / EPA

Amanda Seyfried bleef hangen in de jaren ‘20. Het niemendalletje is van Oscar de la Renta.

Amanda Seyfried Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Gigi Hadid zet haar reputatie als ‘goed gekleed wat het thema van het Met Gala ook is’ verder. Ze ging gehuld in Givenchy.

Gigi Hadid Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Had Ava Max een oogje op Karl? Ze kwam in ieder geval in een bruidsjurk van Christian Siriano.

Ava Max Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Kim Kardashian kwam gehuld in haar halsketting(en). De pareljurk is van Schiaparelli, en helaas niet zo stevig. “In de auto zijn er al een paar afgebroken, maar mijn dochter North heeft ze allemaal verzameld en in haar tas gestopt.”

Kim Kardashian Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Kim Kardashian Beeld REUTERS

Karlie Kloss heeft zich een béétje meer ingehouden. Al kon de jurk van Loewe haar zwangerschap niet langer verbergen.

Karlie Kloss Beeld REUTERS

Karlie Kloss Beeld Getty Images for Karl Lagerfeld

Ook Lizzo volgde de parelkettingtrend. Zij mocht een jurk van Chanel - het beroemdste huis van Lagerfeld - aantrekken. Opvallend, aangezien de ontwerper altijd erg kritisch was voor mensen met een maatje meer.

Lizzo Beeld REUTERS

Kylie Jenner ging voor een metamorfose. Onder de badjas zat een sexy jurk van Jean Paul Gaultier verstopt.

Kylie Jenner Beeld REUTERS

Kylie Jenner Beeld REUTERS

Felicitaties aan Kendall Jenner, de best geklede ‘Kardashian’ van de set. Voor zover ze aangekleed was, toch. De halve outfit was van Marc Jacobs.

Kendall Jenner Beeld ANP / EPA

Kendall Jenner Beeld Getty Images for The Met Museum/

Lis Nax X kwam in het zilver. En dat is nog het minste wat daarvan gezegd kan worden. De zilveren string is van Dior, al de rest werd ontworpen door de beroemde make-upartieste Pat McGrath.

Lil Nas X Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Rita Ora speelde het véél veiliger. Ondanks het feit dat ze haar achterwerk laat zien in de sexy jurk van Prabal Gurung.

Rita Ora Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Lily Collins herinnert iedereen nog even aan het thema van de avond, met behulp van Vera Wang.

Lily Collins Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Cardi B, kon maar niet beslissen welke kleur ze wilde dragen, dus droeg ze ze allebei. Zwart van Chenpeng Studio, en roze van Miss Sohee.

Cardi B Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Cardi B Beeld CJ Rivera/Invision/AP

Doja Cat nam haar eigen naam wel erg letterlijk. Haar ‘catsuit’ werd ontworpen door Oscar de la Renta.

Doja Cat Beeld AFP

Doja Cat Beeld AFP

Aubrey Plaza weigert jurken te dragen waarin haar boezem de zwaartekracht niet trotseert. Gelukkig maakt Stella McCartney enkel degelijk materiaal.

Aubrey Plaza Beeld REUTERS

Billie Eilish en haar broer doen voor een keertje geen monden openvallen, zelfs niet in Chanel.

Finneas O'Connell en Billie Eilish Beeld ANP / EPA

Sydney Sweeney springt uit de boot in babyroze van MiuMiu.

Sydney Sweeney Beeld REUTERS

Kiezen is verliezen, aldus Bella Ramsay, die zowel in een rok als een broek van Thom Browne kwam.

Bella Ramsey Beeld CJ Rivera/Invision/AP

Jessica Chastain, de vrouw die niet verkeerd kan doen in Gucci.

Jessica Chastain Beeld REUTERS

Penélope Cruz, alsnog foutloos als ‘maagdelijk herderinnetje’ van Chanel.

Penelope Cruz Beeld ANP / EPA

Dua Lipa, iets minder foutloos in vintage Chanel, in vergelijking met haar voorganger. Ze schitterde vooral dankzij de nieuwste diamant van Tiffany & Co, rond haar nek. Met waarde van 10 miljoen (!) dollar.

Dua Lipa Beeld ANP / EPA

Anna Hathaway wilde na afloop nog naar de ‘Rocky Horror Show’ in deze Versace.

Anne Hathaway Beeld REUTERS

Brooklyn Beckham en Nicola Peltz Beckham... in Valentino. Meer valt er niet over te zeggen.

Brooklyn Beckham en Nicola Peltz Beckham Beeld REUTERS

Jenna Ortega lijkt ook in het echte leven op haar personage Wednesday, dankzij haar Thom Browne-jurk.

Jenna Ortega Beeld ANP / EPA

Florence Pugh - of moeten we zeggen Florence pauw? - zag je van ver, dankzij haar wel zeer opvallende hoofddeksel van Valentino, waarvoor ze speciaal haar haren kortwiekte.

Florence Pugh Beeld ANP / EPA

Florence Pugh Beeld REUTERS

Paris Hilton ging tijdens haar allereerste Met Gala voor ‘de leren lap’. Niet op haar bord, wel op de rode loper dankzij Marc Jacobs.

Paris Hilton Beeld REUTERS

Pete Davidson herinnerde zich nog vaag dat de bucket hat in was, en ging ervoor. Het accessoire werd voorzien door Fendi.

Pete Davidson Beeld ANP / EPA

Jennifer Lopez, riskant maar foutloos in een glamoureuze Ralph Lauren.

Jennifer Lopez Beeld REUTERS

Eddie Redmayne liep iets meer in het gareel dan gebruikelijk, maar kon het toch niet over zijn hart krijgen om een saai pak te dragen. Dankjewel, Alexander McQueen.

Eddie Redmayne en Hannah Bagshawe Beeld ANP / EPA

Vanessa Hudgens haalde inspiratie bij prinses Leia. Of was het toch bij Michael Kors?

Vanessa Hudgens Beeld AFP

Tot slot Jeremy Pope, voor wie even vergeten was dat de avond rond Karl Lagerfeld draait. In een gigantische cape van Balmain.

Jeremy Pope Beeld ANP / EPA