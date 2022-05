Van Elon Musk mag Donald Trump binnenkort terugkeren naar Twitter: ‘Moreel slechte beslissing om hem te blokkeren’

Trump was misschien wel de bekendste twitteraar van het medium, maar werd vorig jaar na verschillende waarschuwingen voorgoed verbannen. Musk, de excentrieke topman van Tesla, sprak van “een moreel slechte beslissing”. “Ik denk dat het een vergissing was om Donald Trump te verbannen”, zei hij dinsdag tijdens een door The Financial Times georganiseerd evenement voor de auto-industrie.

De toekomstige eigenaar noemde de ban “ronduit dom” omdat het volgens hem het rechtse geluid juist in de kaart heeft gespeeld. “Met het verbod vervreemdde Twitter een groot deel van het land, terwijl het er uiteindelijk niet toe leidde dat Donald Trump geen stem meer had.” Volgens Musk was een tijdelijke schorsing een “passende” reactie geweest op het twittergedrag van Trump.

Versplintering

Trump werd in de nasleep van de bestorming van het Capitool in januari 2021 meermaals geblokkeerd door Twitter. Uiteindelijk kreeg hij een permanent verbod opgelegd vanwege berichten die “mogelijk aanzetten tot geweld”. Meteen kondigde Trump aan met een alternatief te komen en een maand later was zijn eigen sociale media app in de lucht: Truth Social.

Hoewel die app maar een beperkt aantal gebruikers heeft getrokken, ziet Musk Truth Social als bewijs dat het verbod heeft gefaald. Volgens hem is het resultaat dat het publieke debat niet meer verenigd is op een platform, maar steeds verder versplinterd raakt. Musk, zelf ook een fanatiek twitteraar, heeft de afgelopen jaren regelmatig benadrukt dat hij vindt dat iedereen alles zou moeten kunnen zeggen op Twitter.

De Amerikaanse miljardair was met 9 procent al de grootste aandeelhouder van Twitter, maar maakte in maart bekend dat hij 40 miljard over had voor het platform. Twee weken geleden kwamen de partijen uit op een bedrag van 44 miljard dollar (omgerekend iets meer dan 40 miljoen euro). Musk zei dinsdag dat de overname nog niet helemaal rond is. “Ik denk dat ik het permanente verbod van Trump zou terugdraaien, maar ik ben nog niet de eigenaar van Twitter”, aldus Musk.

Er is nog veel onbekend over hoe Musk de toekomst van Twitter voor zich ziet. Gevreesd wordt dat er met Musk als baas minder zal worden opgetreden tegen opruiende berichten en desinformatie. De toekomstige eigenaar zei dinsdag niet dat hij helemaal geen blokkades meer wil, maar wel dat ze bij hoge uitzondering en vooral in gevallen van bots en oplichterij moeten worden ingezet. Trump heeft overigens verklaard dat hij niet terug wil naar Twitter.