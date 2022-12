Van den Bergh wint van Huybrechts en gaat door naar de kwartfinale van het WK darts

Dimitri Van den Bergh (PDC 15) en Kim Huybrechts (PDC 31) maakten in een Belgisch onderonsje uit wie door mocht naar de kwartfinales. De vriendschap werd even aan de kant gezet. “Vandaag zijn we vijanden nummer één.”

Van den Bergh startte sterk en won de eerste set met 0-3. Hij overschaduwde Huybrechts in het scorend vermogen - een gemiddelde van 100,2 - waardoor hij zichzelf ruimte schonk zodat niet alle dubbels raak hoefden te zijn. Kort na de pauze krikte Huybrechts al snel zijn gemiddelde op en kwam 0-2 voor te staan. Huybrechts had in de vijfde set nog kans op setwinst, maar hij miste op tops (de dubbel 20).

Uiteindelijk won Huybrechts slechts drie legs en stelde teleur met een gemiddelde van slechts 87,13 punten per beurt. Van den Bergh gooide met een gemiddelde score van 95,59 een stuk beter en won het duel. Hij finishte op plek 16. Om dat te vieren maakte hij een vuistgebaar richting zijn familie. In de kwartfinale staat ‘Dancing Dimi’ tegenover Jonny Clayton uit Wales, de nummer 7 van de plaatsingslijst.