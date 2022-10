Valt strategisch belangrijke stad Lyman? Oekraïne zegt duizenden Russische soldaten in de tang te hebben

▶ Oekraïense troepen boeken aanzienlijke resultaten in het oosten

Eerst werd melding gemaakt van zowat 5.000 Russische soldaten, maar het aantal omsingelde troepen kan lager zijn door slachtoffers en Russische soldaten die probeerden de plaats te ontvluchten, zei een Oekraïense legerwoordvoerder.

Russische strijdkrachten veroverden de plaats, een belangrijk spoorwegknooppunt in het noorden van de provincie Donetsk, in mei van dit jaar. Verovering van Liman zou het voor het Oekraïense leger makkelijker maken om door te stoten naar de regio Loehansk, zeggen militaire bronnen in Oekraïne.

Lyman is een belangrijk spoorknooppunt en vormt de inzet van nieuwe gevechten sinds de Oekraïners Russische troepen in de nabijgelegen regio Charkov wisten te verslaan. Door de militaire successen van Oekraïne raakte het Russisch leger in een zeer benarde situatie in Lyman. De invasietroepen hielden er de voorbije dagen slechts één ontsnappingsroute over, en zelfs die ligt onder vuur.

Op Twitter is alvast te zien hoe Oekraïense soldaten de vlag hijsen bij een ingang van de stad.