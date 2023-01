Vaker nieuwe partner, gelukkiger in relatie: zo ziet het Vlaamse gezin eruit

De meeste gezinnen in Vlaanderen worden nog steeds gevormd door een gehuwd koppel, al begint die trend te keren. Op vijf jaar tijd is het aantal gehuwden afgenomen van 62 naar 51 procent. Een kwart van de gezinnen bestaat nu uit een ongehuwd koppel, het andere kwart uit een alleenstaande ouder. De meeste gezinnen hebben ook één of meerdere kinderen, wat het gemiddelde aantal gezinsleden op 3,7 brengt.

De Grote Gezinsenquête van de Vlaamse overheid werpt een blik op het gezin anno 2023. En dat gezin is, althans in onze hoofden, nog altijd opvallend klassiek. De gemiddelde ouder droomt ervan om voor altijd samen te blijven met zijn of haar mede-ouder. Als dat niet lukt, voelt dit aan als een persoonlijk falen.

Tegelijk blijkt het ideaal van ‘tot de dood ons scheidt’ in praktijk steeds minder haalbaar. Het relatietraject van de Vlaming wordt namelijk steeds dynamischer. Mensen hebben tijdens hun leven meer vaste relaties, waardoor het aantal nieuw samengestelde gezinnen toeneemt. Tussen 2016 en 2021 ging het om een stijging van 11 naar 13 procent.

Amoureuze zoektocht

Die zoektocht naar amoureus geluk werpt ook zijn vruchten af, want de Vlaming geeft zijn of haar partner gemiddeld een 8,6 op 10. Negen op de tien geven ook aan veel steun te krijgen bij de opvoeding, zorgtaken voor kinderen en gezondheidsproblemen. ‘De Vlaming’ is in deze wel beperkt tot de mensen die minstens één kind hebben onder de 25 jaar. Andere koppels werden niet opgenomen in deze enquête.

Opvallend is dat de globale relatiekwaliteit van mensen in samengestelde gezinnen iets hoger ligt dan die van mensen uit een ‘intact’ gezin. Al moet wel vermeld worden dat het geluksgevoel van die eerste groep ook net minder groot is als ze niet kunnen samenwonen met hun nieuwe partner, en dus een latrelatie onderhouden. “Ze kunnen de zorg- en huishoudelijke taken en financiële lasten niet delen, wat impact heeft op de beleving van hun partnerrelatie”, zegt coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen Kathleen Emmery.

Chronisch vermoeid

Voor de enquête vulden uiteindelijk 3.323 gezinsleden met kinderen een vragenlijst in over geluk, gezondheid, welvaart en relaties. Met de resultaten, die in het voorjaar van 2021 werden verzameld, wil de Vlaamse overheid inzicht krijgen in wat gezinnen nodig hebben en wat ze belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid.

“De meeste resultaten zijn bemoedigend over de partnerrelatie, over het huis en de omgeving waar mensen wonen. Op het vlak van het persoonlijke welbevinden zien we echter een dalende trend”, zegt de bevoegde minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v).