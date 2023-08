Vakbondsmilitanten trappen deur hoofdkantoor Delhaize in na bekendmaking van eerste 15 winkels die zelfstandig worden, stakingen in twee winkels

“Dit is een belangrijke stap voor onze medewerkers van onze supermarkten, onze nieuwe zelfstandige ondernemers, onze klanten en onze leveranciers”, aldus Delhaize. “Samen bouwen we verder aan een duurzame toekomst voor het Delhaize-merk.” Het gaat om de vestigingen van Ieper, Izegem, Knokke, Denderleeuw, Grimbergen, Ronse, Deurne, Wilrijk, Hankar, Mutsaard, Boondael, Flagey, Nijvel, Bouffioulx en Recogne.

Alle medewerkers van de filialen in kwestie zullen hun tewerkstelling en huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. Elk van hen zal hier een schriftelijke bevestiging van krijgen, klinkt het bij Delhaize. “Langdurig zieke medewerkers gaan vanzelfsprekend mee over”, aldus de winkelketen. Daarnaast zal er een transitiepremie toegekend worden van 1.500 euro die verhoogd wordt met 100 euro per jaar anciënniteit. Ook zullen winkelmedewerkers in tijdskrediet hun huidige premies behouden. “Delhaize zal in de toekomst het verschil bijpassen, zowel voor de sectorpremie als de bedrijfspremie.”

Werknemers met overuren zullen deze niet verliezen bij de overstap naar een zelfstandige uitbater. “Op verzoek van de medewerker kunnen deze worden uitbetaald op het moment van de transitie”, zegt Delhaize daarover.

Delhaize benadrukt dat uiteindelijk voor alle 128 supermarkten een overnemer zal gevonden worden en dat de supermarkt in eigen beheer blijft totdat een overnemer gevonden is. “Delhaize verbindt zich er bijgevolg toe om in het kader van het Toekomstplan niet over te gaan tot sluiting van een van deze 128 supermarkten. Deze garantie geldt tot tenminste eind 2028.”

Selectie kandidaten

Volgens de supermarktketen zijn de nieuwe partners “stuk voor stuk echte ondernemers met passie voor Delhaize, de medewerkers en de klanten”. “Ze werden gekozen na een grondige selectie en met het oog op het garanderen van een duurzame toekomst voor elke supermarkt.” Enkele van hen hebben ook al een Delhaize-verleden. “Vijf van deze overnemers baten op dit moment ook al andere Delhaize-supermarkten uit, vijf ondernemers treden voor het eerst toe tot de Delhaize-familie en vijf overnemers zijn medewerkers van Delhaize.”

De komende weken zullen ze alle vijftien kennismaken met hun team. Ook zullen de eerste voorbereidingen getroffen worden om de supermarkten in eigen beheer om te vormen tot zelfstandige Delhaize-supermarkten. “Om alles in goede banen te leiden en een vlotte samenwerking te verzekeren, worden de overnemer en de winkelmedewerkers tijdens deze fase begeleid en opgeleid door een ervaren team van Delhaize-experten.”

Andere filialen

“Op dit moment is er voor alle supermarkten in eigen beheer tenminste één kandidaat-overnemer, en voor 90 procent zijn er tenminste twee”, meldt Delhaize. “De komende maanden komen er op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de overgang naar zelfstandige Delhaize-supermarkten zullen maken.”

De aankondiging van de eerste 15 verzelfstandigde winkels stootte op heel wat kritiek. Aan het hoofdkantoot in Zellik werd de sfeer even grimmig. Volgens Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver was er verbaal geweld en werd een toegangsdeur beschadigd. “We betreuren dat. We willen een sereen debat”, zegt hij. Of de directie een klacht zal indienen, is nog niet duidelijk.

Of de aankondiging tot nieuwe acties van het personeel zal leiden, is evenmin duidelijk. De bonden zullen eerst luisteren naar het personeel, zegt Degryse. “Elke actie start bij hen. Als er van hen een signaal komt, gaan wij dat ten volle ondersteunen.” Maandagavond houden de bonden intern beraad.

In twee winkels zijn maandag al stakingen uitgebroken, waardoor die vestigingen dicht zijn. Het gaat om winkels in Brussel en Nijvel