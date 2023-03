Vakbondsbaas Marc Leemans laat zich ontslaan om op brugpensioen te kunnen: ‘Dit is wraakroepend’

ACV-voorzitter Marc Leemans kondigde gisteren aan dat hij op 1 januari 2024 opstapt bij de christelijke vakbond. Omdat Leemans met 62 jaar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, zal hij gebruik maken van het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen.

Maar dat systeem is in theorie enkel voor wie ontslagen wordt, en dus niet voor wie zelf opstapt. Om daar een mouw aan te passen, zal Leemans bij de vakbond ontslagen worden. Zo zal hij na zijn vertrek toch nog recht hebben op een werkloosheidsuitkering en een toeslag. Leemans zelf ziet geen graten in die opmerkelijke werkwijze. “Binnen het ACV hebben we een regeling dat wie voldoet aan de voorwaarden - zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd en het hebben van een lange loopbaan - op SWT gezet kan worden”, legt hij uit bij Het Laatste Nieuws. “Dat is echt geen uitzonderlijke regeling voor een voorzitter of werknemer van de christelijke vakbond.”

‘Dit kan niet meer’

Toch roept die keuze verontwaardigde reacties op. Vlaams Parlementslid voor N-VA Axel Ronse zegt alvast dat hij een hoorzitting heeft aangevraagd “naar aanleiding van de publieke sociale fraude die ACV pleegt”. “Dit is gewoon degoutant. Ik ga Jo Brouns (Vlaams minister van Werk, red.) hierover bevragen in het Vlaams Parlement en erop aandringen dat de VDAB er alles aan moet doen om hem opnieuw aan het werk te zetten.”

Net hoorzitting gevraagd @vlaparl naar aanleiding van de publieke sociale fraude die ACV pleegt. Dit is een majeur probleem voor werking VDAB want ACV is er bestuurder #marcleemans pic.twitter.com/oyXizOtSc0 — Axel Ronse (@axel_ronse) 1 maart 2023

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi noemt de werkwijze van Leemans “totaal onverantwoord”. “Dit is wraakroepend. Als sociale partner moet je het goede voorbeeld geven. Reden te meer om het brugpensioen af te schaffen.” MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zegt dan weer dat Leemans aantoont “hoe de vakbondsdirecties zijn geworden: machines die van het systeem profiteren. Het is onwaardig dat een vakbondsleider geld van werkende mensen afneemt voor zijn eigen comfort.”

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt dat het ACV op zijn minst een fout signaal uitstuurt. “De sociale zekerheid dient voor mensen die het ongeluk hebben hun job te verliezen en ONvrijwillig werkloos worden. Vrijwillig jezelf van een uitkering bedienen en dat normaal vinden, toont helaas hoe sommige vakbonden ons welvaartsmodel bedreigen. Dit kan niet meer.”

Ook Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) reageert kwaad. “Blijkbaar is het brugpensioen een vangnet voor vakbondsbonzen geworden?”, klinkt het op Twitter. “Misschien moeten ze op het federale niveau ook eens hun subsidiestromen doorlichten om dit soort grapjes onmogelijk te maken, want dit is gewoon te zot voor woorden.”

Econoom Geert Noels zegt op Twitter dat het ACV de volgende generatie “bewust opzadelt met extra lasten, omdat het kan”. “Veel symbolischer kan het niet. Dit land gaat failliet aan georganiseerd profitariaat.”