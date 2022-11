Vakbonden Engie voeren actie na ontslagen rond ‘frauduleuze’ vaste contracten

Ruim twee weken geleden raakte al bekend dat personeelsleden ervan werden verdacht “frauduleus” vaste energiecontracten te hebben aangemaakt. Wegens de torenhoge energieprijzen op de markten haalde Engie, net als veel andere leveranciers, vaste energiecontracten in maart uit zijn aanbod. Er kwam ook een stop op de vaste contracten van het personeel.

Engie bevestigt dat de zaak leidde tot vijftien ontslagen om dringende reden. “Ze hebben onder collega’s vaste contracten met retroactieve prijzen aangemaakt, in strijd met de ethiek en de instructies van ons bedrijf.” Volgens de christelijke vakbond ACV kregen daarnaast verscheidene werknemers een sanctie.

Bij de vakbonden stuit de werkwijze van de Engie-directie op onbegrip. “Er zijn fouten gemaakt, maar het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid”, zegt Ben Bellekens van het ACV. Volgens hem bestaan er veel uitzonderingen op het verbod op vaste contracten en is er een “wildgroei aan werkprocessen en communicatie.” Dat zorgt op zijn beurt voor verwarring bij het personeel op de verkoops- en klantendiensten. Daarvoor wijst Bellekens onder meer op de jarenlange onderbemanning van de personeelsdienst.

Voorts ging Engie volgens de vakbonden “driest en onaanvaardbaar” te werk. “De directie heeft gekozen voor de zondebokstrategie, zonder naar zichzelf te kijken”, aldus Bellekens. Ze willen dat de ontslagen ongedaan worden gemaakt, dat de directie de zaak beter onderzoekt en dat “proportionele sancties” worden genomen.

Engie wijst de kritiek van de hand. De instructies waren duidelijk, luidt het in een reactie. “Het gaat om een beperkt aantal gevallen. Dat bewijst dat er geen algemene onduidelijkheid was”, zegt een woordvoerster. “We zien dat ook aan de soort handelingen die zijn gesteld in het energiecontractbeheersysteem. Het gaat om bewuste handelingen.”

Tot slot benadrukt Engie dat “de directie zich de afgelopen weken bereid heeft getoond tot dialoog en tot inspanningen om het lopende conflict op te lossen”, luidt het. “Helaas heeft het veelvuldige overleg nog niet tot een oplossing geleid. Wij betreuren deze situatie ten zeerste.”

Hoe verloopt het verder?

Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseren de vakbonden de komende weken stakingsacties, die alle vakbonden - naast ACV gaat het ook om het socialistische ABVV en de liberale ACLVB - steunen. Woensdag zetten volgens Bellekens een tachtigtal militanten een stakingspost op aan het hoofdkantoor in Brussel. Engie laat weten dat het “alles in het werk stelt om de impact voor onze klanten te beperken”.

De voorbije twee weken waren er ook al spontane werkonderbrekingen bij de klantendiensten van Engie in Gent, Namen en Gosselies en bij de informatievergaderingen in de energiecentrales in Vlaanderen en Wallonië. “De solidariteit onder het personeel is groot”, zegt Bellekens.

Woensdag is er een nieuw overleg tussen directie en vakbonden gepland. Eerder overleg leverde niets op en ook een sociale bemiddelaar kon het conflict niet ontmijnen.