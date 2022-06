Vakbonden dreigen met nieuwe acties bij Brussels Airlines

De vakbonden zeggen maandag dat ze “de sociale vrede in de nabije toekomst niet kunnen garanderen”, omdat de directie van de luchtvaartmaatschappij volgens hen de onderhandelingen over het verlichten van de werkdruk over de zomer wil tillen.

De vakbonden kregen maandag naar eigen zeggen een voorstel om op 22 augustus opnieuw te onderhandelen. “De directie wil de onderhandelingen over de vakantie tillen. Dat is een kaakslag”, zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond.

“Dit is het zoveelste manoeuvre om de zomer toch door te komen met de zware werkroosters van het vliegend personeel”, stelt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij eisen oplossingen voor juli, augustus en september.”

Piloten en cabinepersoneel van Brussels Airlines staakten vorige week van donderdag tot en met zaterdag. In totaal moesten 316 vluchten geschrapt worden door de staking, met een impact op zowat 40.000 passagiers.

Open brief

In de marge van de staking stuurde het vliegend personeel een open brief naar CEO Peter Gerber, met de vraag om zo snel mogelijk een gesprek te hebben. Zo’n gesprek zou pas eind augustus plaatsvinden.

“Een CEO die nog niet de tijd neemt om naar de gerieven van zijn personeel te luisteren is die naam voor ons onwaardig”, hekelen de vakbonden. “We concluderen dat na een jaar onderhandelen, ludieke acties te hebben ondernomen en in totaal vier dagen stakingsdagen achter de rug te hebben, de directie van Brussels Airlines volhardt in de boosheid en weigert iets te doen aan de werkomstandigheden van haar werknemers en zo de veiligheid van haar passagiers in gevaar brengt.”

Reactie Brussels Airlines

De directie van Brussels Airlines zegt in een korte reactie dat ze “betreurt dat de vakbonden opnieuw dreigen met sociale acties in de media, alvorens rond de tafel te komen”, aldus woordvoerster Kim Daenen.

De directie erkende eerder al dat de werkdruk hoog is en dat ze bereid is om naar oplossingen te zoeken om die te verlichten. Ze besliste onder meer om 148 vluchten tijdens de zomer te schrappen, iets wat de vakbonden als onvoldoende bestempelden. Maar raken aan eerder afgesloten cao’s is voor de directie onbespreekbaar.