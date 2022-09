Vakbonden dreigen met algemene staking op 9 november

“Het ACV-bestuur wil zeer snel oplossingen voor koopkrachtcrisis die voor vele mensen onhoudbaar wordt”, schrijft de voorzitter van de christelijke vakbond. Hij rekent erop dat er oplossingen uit de bus komen tijdens overleg met de werkgevers en de regeringen. “Als er geen oplossingen komen, roept het ACV op tot algemene staking op 9 november.”

De werkgeversorganisaties hadden maandag overleg met de federale en regionale regeringen, de vakbonden komen woensdag aan bod.

Het Bestuur ACV wil zeer snel oplossingen voor koopkrachtcrisis die voor vele mensen onhoudbaar wordt. Overleg met werkgevers en de regeringen moet daar snel voor zorgen. Als er geen oplossingen komen, roept het ACV op tot algemene staking op 9 november. — Marc Leemans (@AcvMleemans) 6 september 2022

ACV-woordvoerder David Vanbellinghen preciseert dat de stakingsdreiging uitgaat van het algemeen vakbondsfront, dus ook van ABVV en ACLVB. “De mensen zijn bang, ze zijn ongerust, dus er moet iets gebeuren”, aldus de woordvoerder. “En het zal snel moeten gebeuren, want de facturen moeten worden betaald.”

De socialistische vakbond ABVV had in juni al een mogelijke algemene staking in november aangekondigd. Daar is nu dus een concrete datum opgeplakt.

Op 21 september is er op het Muntplein in Brussel al een waarschuwingsactie rond de koopkracht van de vakbonden. Met de actie willen ze onder meer een indicatieve loonmarge eisen en het behoud van de automatische indexering van lonen en uitkeringen, zo staat in een pamflet van het ABVV.