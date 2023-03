Vaders en meeouders maken massaal gebruik van langer geboorteverlof

Dat leren nieuwe cijfers opgevraagd door Kamerlid Kristof Calvo (Groen) bij federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

In 2019 en 2020, toen werknemers recht hadden op maximaal 7 dagen geboorteverlof ten laste van het Riziv (82 procent van het brutoloon), gebruikten ze gemiddeld 6,82 dagen. In 2021, na de uitbreiding van het geboorteverlof, gebruikten werknemers gemiddeld 10,63 dagen van de 12 dagen. De eerste drie dagen van het geboorteverlof betaalt de werkgever het volledige loon uit.

Calvo: “Dit zijn zeer positieve cijfers, zeker omdat de uitbreiding maar recent is beslist. Dankzij de uitbreiding kunnen vaders en meeouders meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind - gemiddeld bijna vier dagen meer in 2021 dan in de jaren ervoor. Dit is belangrijk voor de beide ouders én het kind. En hoewel we nog geen cijfers hebben voor 2023, kan ik alleen maar hopen dat we ook dit jaar een sterke stijging zullen zien.”

Volgens een rapport van denktank OESO heeft vaderschapsverlof een positief langetermijneffect op de betrokkenheid van de vaders bij de opvoeding van hun kinderen. Die kinderen beschikken ook over betere cognitieve en emotionele vaardigheden.

Iedereen

Bij haar aantreden eind 2020 sprak de federale regering-De Croo af om het geboorteverlof voor vaders en meeouders uit te breiden. Die maatregel zou emancipatie ten goede komen en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Concreet werd het verlof geleidelijk verhoogd. Van 10 naar 15 dagen begin 2021, en sinds 1 januari 2023 naar maximaal 20 dagen. De uitbreiding geldt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Vaders kunnen de dagen zelf inplannen binnen de vier maanden vanaf de geboorte.

“Dat het uitgebreide geboorteverlof in de praktijk veel wordt opgenomen, toont dat dit initiatief tegemoetkomt aan een groeiende maatschappelijke vraag naar meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen”, laat minister Dermagne weten.

Wereldwijd lopen Zuid-Korea en Japan voorop met de hoeveelheid geboorteverlof voor vaders en meeouders (meer dan een jaar). In Europa zijn er grote verschillen. In Spanje bedraagt het maximale verlof 16 weken, in Italië 10 dagen.

Een belangrijk aandachtspunt voor Calvo blijft het toegankelijk maken van het geboorteverlof voor iedereen. Op dit moment is het onduidelijk hoeveel vaders en meeouders geen geboorteverlof durven op te nemen omdat ze repercussies op hun werk vrezen. Ook is er geen goed zicht op het aantal mensen dat alleen de eerste drie dagen opneemt omdat ze zich het loonverlies tijdens de volgende dagen niet kan veroorloven.

Calvo: “Ik hoop ook zicht te krijgen op deze gegevens. Zonder deze cijfers varen we voor een deel blind, en riskeren we dat juist gezinnen die zich in sociaal-economisch moeilijkere omstandigheden bevinden, niet volwaardig van het recht op geboorteverlof kunnen genieten.”