Vader van OHL-voetballer die met auto in sporthal vloog: ‘Hij huilt bij de gedachte dat hij kinderen had kunnen vermoorden’

“We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, vertelt Radouane Kiyine, vader van Sofian, bij ‘La Dernière Heure’. “Het is onbegrijpelijk. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen Fangio (Formule 1-coureur uit de jaren ‘50, red.) op de weg. Hij gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

Radouane bezoekt zijn zoon dagelijks. “Psychologisch is hij heel erg aangeslagen. Hij realiseert zich dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Voor hem, en voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt wanneer hij eraan denkt dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden. Het is heel moeilijk.”

Over de omstandigheden van het ongeval wil Radouane liever niets kwijt. Hij wacht het onderzoek af. Ondertussen heeft iedereen wel een mening klaar. “We horen allerlei zaken. Mensen denken de waarheid in pacht te hebben. Het is triest.”

OHL schorste de speler voor onbepaalde tijd na de crash. Over een comeback op het veld wil Radouane het niet hebben. “Het gaat in eerste instantie om Sofian, de mens. Niet om Sofian, de profvoetballer.”