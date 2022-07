Vaarwel FM-radio? Mediaminister Dalle wil uitzendingen in 2028 stoppen

Het is de eerste keer dat mediaminister Dalle een concrete datum plakt op het einde van de FM-band. Daarvoor was het mantra altijd dat de FM-uitzendingen zouden stoppen wanneer voldoende luisteraars de overstap naar digitaal luisteren hadden gemaakt.

Op 31 december 2027 lopen de huidige FM-vergunningen af, wat betekent dat de FM-uitzendingen op 1 januari 2028 al kunnen stoppen. Is dat niet het geval, dan is er met een eventuele verlenging nog drie jaar uitstel. Maar in 2031 moet het volgens Dalle definitief gedaan zijn met radio via de FM-band. “De regering zou altijd nog kunnen overwegen om daarna nog eens een erkenningsronde te organiseren voor de landelijke FM-frequenties, maar ik zou dat mijn opvolger afraden. Wat mij betreft wordt de FM-band afgeschakeld tussen 1 januari 2028 en 1 januari 2031.”

Om de overstap naar digitaal nog te versnellen moet de VRT nog voor eind dit jaar een onderzoek starten om na te gaan welke van zijn zenders het meest geschikt is voor een volledig digitale toekomst. “Mocht blijken dat het volledig stoppen van de FM-uitzendingen op 1 januari 2028 nog niet mogelijk is, dan zou de VRT dat voor die ene zender wel al kunnen doen”, vindt Dalle. Welke zender dat zal worden is aan de VRT om te bepalen.

Of de FM-uitzendingen ook effectief tussen 2028 en 2031 stoppen, valt nog af te wachten. Ook Sven Gatz (Open Vld), de mediaminister die Dalle vooraf ging, had wat de afschakeling van de FM-band een strakke timing in zijn hoofd. Hij wou de uitzendingen in 2022 al stoppen.