UZA waarschuwt voor ‘zorgwekkende’ toename streptokokkeninfecties: wat is er aan de hand?

“Normaal zien we die zware streptokokkenbesmettingen enkele keren per jaar, nu zijn het er 25 in een maand”, vertelt diensthoofd intensieve zorg Philippe Jorens over de “zorgwekkende” toename bij VRT NWS. De meerderheid van de besmette patiënten zijn jongeren en kinderen die bovenop griep een streptokokkeninfectie opliepen.

Wat zijn streptokokken?

Streptokokken zijn bacteriën die zich graag in neus- en keelholte nestelen.

Streptokokkeninfecties veroorzaken meestal slechts milde ziekten, zoals roodvonk, en kunnen goed worden behandeld met antibiotica. Maar in zeldzame gevallen kan dit tot ernstige complicaties leiden zoals een hersenvliesontsteking bloedvergiftiging. Een ernstige infectie kan ook leiden tot afstervende huid en spieren, daarom dat het ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd wordt.

U kunt besmet raken via druppeltjes in de lucht, door hoesten of door uit hetzelfde glas te drinken.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen verschillen afhankelijk van het soort infectie, maar koorts is alvast een veel voorkomende klacht. Bij roodvonk gaat het vooral om huidklachten zoals kleine vlekken en bulten. Ook pijn bij het ademhalen en kortademigheid kunnen wijzen op een infectie.

Is er enkel in België een toename gemeld?

Heel wat landen zien het aantal gevallen stijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de EU-gezondheidsautoriteit ECDC riepen in december nog op tot waakzaamheid door een toename van ernstige ziekten bij kinderen als gevolg van streptokokkeninfecties groep A.

Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk meldden eind 2022 ook al een toename van het aantal gevallen van de ernstige ziekte, bekend als iGAS (invasieve streptokokkeninfectie groep A), bij kinderen onder 10 jaar in 2022.