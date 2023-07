Universiteit Oxford onthult de top 20 landen met de grootste eters, en België staat hoger dan u denkt

Wie aan véél eten denkt, denkt al snel aan de Verenigde Staten en de grote porties fastfood die ze daar graag verorberen. Een stereotype dat een onderzoek aan de Universiteit van Oxford vanaf nu een tikkeltje moet bijstellen, want ook zowat alle andere landen zijn niet vies van een portie frietjes met veel mayonaise. Niet Amerika, maar wel een klein landje uit het Midden-Oosten zou zelfs gemiddeld het meeste aantal calorieën per dag consumeren.

Bahrein duikt met een gemiddelde consumptie van 4.012 calorieën per dag op de eerste plaats op. Het is een kleine eilandstaat die bestaat uit 33 eilanden, gelegen voor de kust van Saoedi-Arabië. Maar liefst vier op de tien volwassenen in Bahrein zijn obees volgens de cijfers van het onderzoek aan de Universiteit van Oxford (in samenwerking met het ‘Our World In Data’-team) wat de onderzoekers wijten aan de sedentaire levensstijl en een grote consumptie van fastfood in het land.

Hoewel de VS niet de eerste plek inneemt, strandt het wel op een tweede plek met gemiddeld 3.868 calorieën per dag. Om die hoeveelheid eten te kunnen visualiseren: één Big Mac bevat 257 calorieën. De Arabische bevolking eet er dus gemiddeld 15,6 per dag en de Amerikaanse bevolking 15 per dag.

2.000 calorieën te veel

Van alle 184 landen die de studie onderzocht, eten er maar liefst 173 méér dan 2.000 calorieën per dag. Ons land komt op een vierde plaats met gemiddeld 3.824 calorieën per dag, zo’n 1.800 meer dan aanbevolen, goed voor nog steeds 14,8 Big Macs aan eten.

Onze noorderburen belanden ‘maar’ op een 20ste plaats met 3.460 calorieën per dag. Het Verenigd Koninkrijk komt pas op de 26ste plaats met een gemiddelde consumptie van 3.422 kcal en Australië krijgt een 32ste plek met 3.399 kcal.

Wel opvallend: zelfs op die 32ste plaats zit het gemiddelde nog steeds ver boven de aanbevolen hoeveelheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO hebben de meeste mensen gemiddeld een dagelijkse behoefte van 2.500 (mannen) en 2.000 (vrouwen) calorieën per dag nodig. Let wel op: die hoeveelheid varieert nog eens afhankelijk van persoonlijke factoren zoals leeftijd, lengte, gewicht en de mate waarin je voldoende beweegt. Wie meer beweegt en bijvoorbeeld een fysieke job heeft, zal meer calorieën nodig hebben dan iemand die amper beweegt en overdag tijdens het werk vooral neerzit.

Meer en sneller eten

Alle data uit de studie werden verzameld via de Food & Agriculture Organization (FAO), waar ze keken naar de gemiddelde hoeveelheid aangekochte voeding per gezin per land. Dit betekent dus niét expliciet hoeveel calorieën elk gezin daadwerkelijk opeet, want daarvan weten de onderzoekers niet precies hoeveel eten bijvoorbeeld in de vuilbak is beland.

Toch staat los van die kanttekening een steeds hoger wordende calorieconsumptie centraal, die wereldwijd merkbaar is. De onderzoekers van de Universiteit van Oxford wijten deze stijging van het gemiddeld aantal calorieën per dag mee aan het feit dat fastfood, bewerkte voeding en kant-en-klare-maaltijden overal ter wereld meer aanwezig zijn én ook nog eens bijna 24 uur op 24 overal beschikbaar zijn. En hoewel dit soort maaltijden meer calorieën bevatten, zitten er zeker niet altijd meer voedingsstoffen in.

“Deze overconsumptie kan ook te wijten zijn aan slechte slaap, een 24/7-levensstijl waarbij iedereen zoveel mogelijk ‘aan’ staat en meer stress anno 2023”, schrijft de Britse krant ‘Daily Mail’ naar aanleiding van het onderzoek.

De landen die tot slot helemaal onderaan de top opduiken, zijn de Centraal Afrikaanse Republiek met 1.641 calorieën per dag, gevolgd door Burundi met 1.696, Madagaskar met 1.770, Zimbabwe met 1.853 en Yemen met 1.957 calorieën per dag. Al die landen kennen grote geopolitieke conflicten, waardoor de aanvoer van voeding niet altijd verloopt zoals het hoort.