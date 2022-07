Universiteit Antwerpen meet schade op na hevige brand bij historische stadscampus: ‘Dit doet pijn’

In de nacht van woensdag op donderdag flakkerde het vuur nog tweemaal op, maar intussen is de brand bij de Universiteit Antwerpen volledig geblust. Brandweer Zone Antwerpen werd daarbij bijgestaan en afgelost door verschillende brandweerkorpsen uit de omgeving. Er vielen geen gewonden onder studenten en personeel, maar er werd wel een dakwerker met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Dat de brand maar zo moeilijk onder controle te krijgen was, kwam volgens rector Herman Van Goethem doordat het gebouw zich in het hart van de stad bevindt. “De achterkant van het gebouw is slechts bereikbaar door een smal straatje waar ook maar één brandweerwagen kan staan", vertelt Van Goethem de ochtend na de brand bij Radio 1.

De brand beschadigde al zeker de bovenste verdieping van gebouw B van de stadscampus. Op de verdieping daaronder en het gebouw D, aan de overkant, is er al zeker heel wat waterschade door de bluswerken. De precieze omvang van het incident zal later op donderdag nog worden ingeschat. De aanpalende bibliotheek met tal van waardevolle documenten zou alvast wel gevrijwaard zijn, net als de eeuwenoude gebouwen rond het getroffen (20ste-eeuwse) pand.

Over de oorzaak van de brand kon de rector nog niets kwijt. Hij bevestigde wel dat er effectief dakwerken aan de gang waren. “Onderzoek van het parket en de verzekeringen zal uitsluitsel moeten bieden.”

‘Hart van de stadscampus’

De straten rond de betreffende campus zijn sinds woensdagavond weer vrij. Een groot deel van de campus blijft echter ontoegankelijk: “De faculteit rechten wel, en ook de kleine binnentuin van het Hof van Liere. Wat betreft de bibliotheek, weten we pas morgen of die toegankelijk zal zijn. Daar moet nog extra overleg over gepleegd worden”, aldus woordvoerder van UAntwerpen Peter De Meyer.

“Een brand in het hart van de stadscampus komt natuurlijk aan”, zegt De Meyer nog. Het getroffen gebouw dateert uit 1930, eeuwen jonger dan de rest van de campus. Maar de locatie ligt de universiteit na aan het hart. “Als je één beeld moet geven van de universiteit, is het meestal dat van de binnentuin van het Hof van Liere waar de brand zich situeert”, klinkt het. “Dan doet dit pijn.”

“Op vlak van herstellingswerken kijken we wellicht toch naar een jaar of twee”, aldus Van Goethem.

De brand brak uit in een van de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Beeld Tessa Kraan

