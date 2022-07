Union treft Rangers in derde voorronde Champions League, ook Anderlecht en Antwerp kennen Europese tegenstanders

De Rangers werden vorig seizoen vicekampioen in Schotland, na grote rivaal Celtic, en schitterden Europees met een finaleplaats in de Europa League. Die finale werd in Sevilla na strafschoppen verloren van Eintracht Frankfurt. De Rangers tellen met Rabbi Matondo, vorig seizoen nog actief bij Cercle Brugge, Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst is de coach.

Union speelt de heenwedstrijd thuis, op dinsdag 2 of woensdag 3 augustus. Al is dat niet in het Joseph Marien Stadion omdat dat niet geschikt is voor Europees voetbal, wel aan Den Dreef in Leuven. De return in Glasgow volgt een week later. Bij plaatsing moet Union nog een play-offronde doorspartelen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij verlies komen de Brusselaars automatisch terecht in de groepsfase van de Europa League.

Conference League

Anderlecht en Antwerp gingen nadien de trommel in voor de lotingen van de derde voorronde in de Conference League. Anderlecht werd gekoppeld aan de winnaar van het duel in de tweede voorronde tussen het Armeense Arahat-Armenia en het Estse Paide Linnameeskond, terwijl Antwerp een Scandinavische opponent krijgt voorgeschoteld. Het neemt het op tegen het Finse SJK Seinäjoki of het Noorse SK Lilleström. De Great Old moet daarvoor wel in de tweede voorronde nog voorbij het Kosovaarse Drita.

De twee Belgische ploegen waren bij de loting maandag beiden reekshoofd en spelen hun eerste duel op verplaatsing. De heenmatchen van de derde voorronde vinden plaats op donderdag 4 augustus, de terugwedstrijden op donderdag 11 augustus. Bij winst moeten Anderlecht en Antwerp nog een play-offronde overleven vooraleer ze de groepsfase van de Conference League bereiken.

Antwerp speelt komende donderdag in de heenmatch van de tweede voorronde al gastheer voor Drita, de terugwedstrijd is op donderdag 28 juli.