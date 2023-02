Union speelt in Europa League opnieuw tegen Union Berlin, sterke tegenstanders voor Anderlecht en AA Gent in Conference League

De Belgische vicekampioen Union plaatste zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales en bleef in zijn poule Union Berlijn, het Portugese Braga en Zweedse Malmö knap voor. In de achtste finales wachtte voor de Brusselaars sowieso een winnaar van de tussenronde.

De winnaars van die tussenronde, waarin de teams die tweede werden in de groepsfase van de Europa League het opnamen tegen een nummer drie uit de Champions League, waren niet de minsten. Manchester United, Juventus, Sporting Lissabon, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Sevilla en AS Roma zaten in pot 2, maar uiteindelijk kwam Union Berlijn uit de trommel.

Opvallend: beide Unions keken elkaar al in de groepsfase in de ogen. De Belgen wonnen in de Duitse hoofdstad met 0-1, de Duitsers triomfeerden met diezelfde score aan Den Dreef in Leuven. Union Berlijn rekende in de tussenronde af met Ajax.

De heenwedstrijden van de achtste finales staan donderdag 9 maart op de agenda, de terugwedstrijden volgen een week later (16 maart). De groepswinnaars van de Europa League, zoals Union, spelen de return thuis. Omdat het eigen charmante maar verouderde Joseph Marienstadion in het Dudenpark Europees is afgekeurd, wijkt RUSG voor deze thuismatch op 16 maart uit naar het Anderlechtse Lotto Park.

Conference League

RSC Anderlecht neemt het in de achtste finales van de Conference League op tegen het Spaanse Villarreal. AA Gent ontmoet de Turken van Istanbul Basaksehir. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

Zowel Anderlecht als AA Gent eindigden vorig najaar in de poulefase op de tweede plaats, waardoor ze naar de tussenronde moesten om een plaats in de achtste finales. Paars-wit rekende daarin na strafschoppen af met het Bulgaarse Ludogorets Razgrad. Ook de Buffalo’s hadden tegen het Azerbeidzjaanse Qarabag penalty’s nodig.

Als winnaar van de tussenronde troffen Anderlecht en Gent een van de groepswinnaars van de Conference League. Voor de Brusselaars kwam de Spaanse subtopper Villarreal uit de trommel, voor Gent de Turkse topclub Istanbul Basaksehir.

De heenwedstrijden staan donderdag 9 maart op de agenda, de terugwedstrijden volgen een week later (16 maart). De groepswinnaars van de Conference League spelen de return thuis. Dat wil zeggen dat zowel Anderlecht als Gent (overlevers van de tussenronde) het heenduel in eigen stadion afwerken en voor de terugmatch op verplaatsing moeten. Gent zal de return in Istanboel tegen Basaksehir, zo meldde de UEFA, woensdag 15 maart afwerken omdat stadgenoot Fenerbahçe ook nog in de Europa League actief is.