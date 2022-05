Union overweegt juridische stappen tegen Felice Mazzu na vertrek naar Anderlecht: ‘We zijn verbijsterd’

Terwijl Mazzu met veel enthousiasme wordt voorgesteld als de nieuwe coach van Anderlecht, is Union niet te spreken over de manier waarop hij vertrokken is. “Onze coach had ons verwittigd dat hij in gesprek was met Anderlecht, maar de clubs zijn nooit tot een akkoord gekomen”, klinkt het in een statement.

“Felice Mazzu heeft ons laten weten dat hij zijn contract heeft verbroken volgens de wet van ‘78”, klinkt het nog. Door de wet van ‘78 kunnen sporters hun contract van bepaalde duur met een club verbreken. Als vergoeding moet de sporter in kwestie wel het resterende loon uitbetalen aan de club. “Union is verbijsterd door de handelingen van onze coach en Anderlecht en onderzoekt welke juridische stappen ondernomen kunnen worden. Desondanks bedankt heel de Union-familie Felice Mazzu voor zijn werk van de afgelopen twee seizoenen, met de promotie en een fantastische tweede plaats.”

Anderlecht reageerde inmiddels “verrast en ontgoocheld” op de communicatie van Union. “RSCA heeft de voorbije dagen constructief overlegd met Union over een meer dan faire afkoopsom, maar heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken”, zegt een woordvoerder van Anderlecht. “In afwachting van een dergelijk akkoord heeft Felice Mazzu zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven, niets meer en niets minder.” Volgens Anderlecht heeft de overgang “niets te maken met een speler die gebruik maakt van de wet van ‘78 om zijn club zonder transfersom te verlaten”.

“RSCA en Felice Mazzu betreuren dat Union deze onderhandeling op het publieke forum brengt, maar blijven bereid om tot een onderling akkoord te komen”, klinkt het nog.

Union

De Italo-Belg Mazzu was de voorbije twee seizoenen hoofdcoach bij Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub eerst naar de titel in 1B. In het eerste seizoen op het hoogste niveau in 48 jaar ging Union voort op zijn elan. De Unionisten stonden bijna de hele competitie op de eerste plaats, maar moesten in de play-offs de titel aan Club Brugge laten. Voordien was Mazzu ook trainer bij Tubeke, White Star Woluwe, Sporting Charleroi en Racing Genk. Met Charleroi haalde hij driemaal Play-off 1 in zes seizoenen. Bij Genk mislukte zijn passage en werd hij al na enkele maanden aan de deur gezet.

Anderlecht beëindigde het seizoen op de derde plaats en nam vervolgens afscheid van coach Vincent Kompany. Die was aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach bij paars-wit bezig, na in augustus 2020 zijn schoenen definitief aan de haak te hebben gehangen.

Op 20 juni begint Mazzu op Neerpede met de spelersgroep aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.