Union mag dromen van bekerfinale na krappe zege tegen Antwerp

Ruim twee weken geleden stonden de nummers twee en drie in de Jupiler Pro League ook al tegenover elkaar in het Joseph Mariënstadion. De thuisploeg won het competitieduel toen met 2-0 na goals van de inmiddels vertrokken Dante Vanzeir (zijn transfer naar NY Red Bulls is quasi rond) en aanvoerder Teuma.

De Brusselaars hadden dus het mentale voordeel en namen ook woensdag aanvankelijk het initiatief, maar de geel-blauwen hadden moeite om tegen een stug verdedigend Antwerp openingen te creëren. De Great Old herstelde gaandeweg het evenwicht maar vond evenmin de weg naar diepe spits Janssen. 0-0 was de logische ruststand na een kansarme eerste helft.

Na de pauze bleef het vooral bikkelen en strijden in een felle cupmatch, maar op een eerste bal tussen de palen was het wachten. Ruim een kwartier voor tijd gooide Karel Geraerts aanwinst Yorbe Vertessen in de strijd, de nieuwe Union-spits die wordt gehuurd van PSV en Dante Vanzeir moet doen vergeten. Union bleef op zoek naar de openingstreffer en in de 84e minuut werd de inzet van de Brusselaars dan toch beloond. Bart Nieuwkoop verschalkte Butez met een rake kopbal na een gemeten voorzet van Lapoussin. Het was meteen de eindstand.

“Als je de hele wedstrijd bekijkt, waren er weinig gevaarlijke momenten”, reageerde Antwerp-coach Mark van Bommel. We wisten dat Union een van de allerbeste ploegen in de omschakeling is, en je hen geen ruimte mag geven. Als je te open speelt, trap je in hun val. Je mag tegen Union geen ruimte weggeven. Wij hebben het één moment laten liggen, en dan krijg je een goal tegen”, zei de Nederlander.

Antwerp had in het Dudenpark veel balbezit maar voetbalde weinig kansen bij elkaar. “Wij zochten wel openingen, kregen de bal van Union. Dan moet je geduldig zijn”, vervolgde Van Bommel.

Donderdag spelen Zulte Waregem en KV Mechelen in de Elindus Arena van Essevee hun heenwedstrijd in de andere halve finale. De finale van de Croky Cup wordt weekend van 29-30 april gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.