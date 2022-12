Unieke AI-beelden van tolerante WK-finale worden verkocht voor het goede doel

Migrantenarbeiders in de tribunes, regenboogvlaggen aan het stadion, twee vrouwelijke fans die elkaar zoenen. Het waren beelden die niet te zien waren tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Maar dankzij artificiële intelligentie gaf creatief bureau Mortierbrigade op vraag van De Morgen wel een idee van hoe het WK er had kúnnen uitzien, als de FIFA en Qatar zich niet aan flagrante mensenrechtenschendingen hadden vergrepen. “Ook door te tonen wat niet te zien is, geven we duidelijkheid over deze wereld van winnaars en verliezers”, schreef deze krant.

‘De droomfinale’, heette het AI-project – een titel die niet refereerde aan de heerlijke pot voetbal tussen Argentinië en Frankrijk, maar aan de mogelijkheid van een voetbaltoernooi dat verbinding verkiest boven discriminatie, een voetbaltoernooi waar Eden Hazard wél met een regenboogkapiteinsband had kunnen spelen en ook de lgbtqia+-gemeenschap zich had thuis gevoeld.

De artificiële beelden die ‘De droomfinale’ kleurden, worden vanaf donderdagavond tentoongesteld bij Nationale Galerij 8 in de Rivoli Building in Brussel, waar ze tot aan het nieuwe jaar te zien zullen zijn. De werken die worden tentoongesteld, zullen ook in een gelimiteerde oplage worden verkocht. De opbrengst zal naar het goede doel gaan, wordt beloofd. “Met de opbrengst van deze verkoop gaan we een lgbtqia+-organisatie een hart onder de riem steken”, stelt Mortierbrigade. “We zijn momenteel nog aan het zoeken naar een passende partner.”

Bekijk de beelden

Beeld Mortierbrigade

