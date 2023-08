Uniek: voor het eerst giraf zonder vlekken geboren in Amerikaanse zoo

Bekijk de eerste beelden van de unieke babygiraf zonder stippen

Elke giraf, behalve het diertje uit Tennessee, heeft een uniek vlekkenpatroon. Volgens onderzoekers erven ze de patronen van hun moeder. Onder de vlekken zit een systeem van bloedvaten – een vorm van warmteregulatie. Via het midden van elke vlek kunnen de giraffen warmte afgeven.

Het dier dat geboren werd is een vrouwelijke giraf, maar heeft voorlopig nog geen naam. De dierentuin heeft een shortlist opgesteld van enkele namen waarop mensen kunnen stemmen: Kipekee (betekent 'uniek’ in het Swahili), Firayali (betekent ‘ongewoon’), Shakiri (betekent ‘zij is het mooist’) en Jamella (betekent ‘een van grote schoonheid).

De geboorte van het dier is niet onopgemerkt gebleven. En dat is positief, aldus de zoo. Ze hopen dat ze hiermee wat meer aandacht kunnen vestigen op de slechte situatie van de diersoort in het wild. In Afrika is hun habitat versnipperd door de illegale stroperij. “Wilde populaties zijn stilletjes aan het uitsterven: veertig procent van de wilde giraffenpopulatie is verloren gegaan in de laatste drie decennia”, aldus Tony Bright, oprichter van de dierentuin aan de Amerikaanse televisiezender ‘WCYB’.