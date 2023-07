Unesco wil Venetië toevoegen aan lijst van werelderfgoed in gevaar

Venetië staat sinds 1987 op de gewone Werelderfgoedlijst maar de stad raakt steeds meer beschadigd. De problemen die het erfgoed in Venetië bedreigen, bestaan al langer, maar nu noemt Unesco ze ook “urgent”. Oplossingen komen er niet, aldus de organisatie, vanwege “het ontbreken van een gemeenschappelijke strategische visie” en de “gebrekkige efficiëntie en coördinatie” bij de Italiaanse autoriteiten.

Door Venetië toe te voegen aan de lijst erfgoed in gevaar, hoopt Unesco op een “grotere betrokkenheid en mobilisatie van lokale, nationale en internationale actoren”. Voorlopig is het advies van het erfgoedcentrum louter indicatief. Tijdens een vergadering van met alle leden in Riyad in september, zal de goedkeuring bekeken worden.

Lees ook Hoe onze manier van reizen soms meer clichés bevestigt dan ontkracht

“Venetië als geheel is een buitengewoon architecturaal meesterwerk, want zelfs het kleinste monument bevat werken van enkele van ‘s werelds grootste kunstenaars”, legt de VN-organisatie uit. Daarnaast is het een van de meest bezochte steden ter wereld. In het hoogseizoen logeren er honderdduizend toeristen, naast tienduizenden dagbezoekers. Tegelijkertijd krimpt de bevolking gestaag. In het stadscentrum wonen ongeveer vijftigduizend mensen.