Ultraloper Karel Sabbe verpulvert recordtijd op wandelpad van 4.280 kilometer

De tandarts uit Ronse vertrok op 10 juli in Campo, op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Met de finish in zicht dreigden bosbranden nog even roet in het eten te gooien.

“We zijn genoodzaakt om een omweg te maken van zo’n 110 kilometer omdat de bossen waardoor het traject loopt afgesloten zijn door de overheid wegens te gevaarlijk”, klonk het toen. “Dat is pech, maar het is ook geen onomkeerbare ramp. We zitten goed op schema, het is zaak om nu helemaal plankgas te geven. Het is wel mistig in de buurt en er hangt rook, maar dat gaat ons niet tegenhouden.”

🥳🥳🥳We did receive the confirmation that #KarelSabbe reached the Northern Terminus.

The unofficial #FKT on the #PCT is 46 days 12 hours 56 minutes

🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾 pic.twitter.com/gtuYHVlWG0 — Frank Decorte (@FrankDecorte) 26 augustus 2023

Record teruggenomen

Sabbe vestigde in 2016 al een wereldrecord door de afstand te overbruggen in 52 dagen. In 2021 werd dat verbeterd tot 51 dagen, 16 uur en 55 minuten. Nu heeft Sabbe die tijd dus een pak scherper gesteld.

Lees ook ‘Ik had een alcoholverslaving, nu heb ik een loopverslaving’: Belgische ultralopers over leed en plezier

De Pacific Crest Trail loopt langs de westkust van de VS, ten oosten van de Stille Oceaan en doet zeven nationale parken aan. De lopers moeten onder meer door de Sierra Nevada. Het pad eindigt in de staat Brits-Columbia in Manning Park.