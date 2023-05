Uitzonderlijk druk op snelwegen, Verkeerscentrum waarschuwt voor wegenwerken tijdens Hemelvaartweekend

De werken worden bewust ingepland tijdens het verlengde weekend, de drukte is dan lager en de hinder kan worden beperkt. “Op voorwaarde dat weggebruikers rekening houden met de werken”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij beveelt aan om de website te raadplegen. Wie komend weekend van west naar oost moet, kiest best voor de route over Brussel.

De Kennedytunnel op de Antwerpse ring R1 is afgesloten voor verkeer richting Nederland van donderdagavond 18 mei 21 uur tot zondagochtend 21 mei 8 uur. Verkeer op de E17 vanuit Gent kan niet via de R1 de Schelde kruisen en moet vanaf het knooppunt Antwerpen-West naar het noorden omrijden via de E34 en de R2 in de Antwerpse haven. De Liefkenshoektunnel is tolvrij richting Stabroek/Nederland zolang de Kennedytunnel richting Nederland afgesloten is. Verkeer op de Antwerpse ring richting Gent ondervindt geen hinder.

Rond 15 uur was het uitzonderijk druk op de Vlaamse snelwegen. Beeld Vlaams Verkeerscentrum

Wegens werken voor fietsbruggen is er op de E313 tussen Antwerpen en Hasselt/Luik in Wommelgem beperkte doorgang. Van woensdagavond 17 mei 20 uur tot maandagochtend 22 mei 5 uur moet het verkeer op de E313 in Wommelgem ter hoogte van de Wijnegemsteenweg in beide richtingen over twee versmalde rijstroken, op één weghelft bovendien. Weggebruikers krijgen de raad om de E313 in Wommelgem te vermijden.

Op het knooppunt Lummen zijn er renovatiewerken aan de brug op de verbindingslus van de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Genk/Heerlen/Aken. Van woensdagavond 17 mei 23 uur tot maandagochtend 22 mei uiterlijk 5 uur is de verbindingslus voor verkeer op de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 in de richting van Nederland afgesloten. Er is een omleiding via de naburige afrit (26bis) Industrie Zolder-Lummen op de E313.