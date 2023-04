‘Uitgestorven’ leeuw gespot in nationaal park in Tsjaad

Een camera die in het beschermde gebied staat opgesteld, legde de leeuwin in februari op beeld vast. De foto werd nu pas vrijgegeven door een team natuurbeschermers van de regering en de Wildlife Conservation Society (WCS). Volgens WCS toont de foto “een uitstekende, zeer gezonde volwassen leeuwin van ongeveer 5 jaar”.

Het is de eerste keer sinds 2004 dat in het nationaal park een leeuw gespot is. In 2014 concludeerde de gezaghebbende International Union for Conservation of Nature (IUCN), die de lijst van bedreigde diersoorten opstelt en beheert, dat leeuwen waren uitgestorven in Sena Oura.

Dit is dan ook zeer bemoedigend nieuws, zegt Luke Hunter van het Big Cat Programme van WCS aan de BBC. “Ik weet zeker dat ze niet alleen is”, klinkt het. “De beste vrouwtjes vormen de basis van elke leeuwenpopulatie, en het zijn geen grote zwervers. Ze leven in gebieden waar prooidieren zijn en die veilig zijn om hun jongen groot te brengen.”

De leeuwen in Sena Oura waren verdwenen na een periode van hardnekkige georganiseerde stroperijen. Sindsdien werd door de regering sterk ingezet op natuurbehoud. “Dat heeft geleid tot een betere bescherming van de nationale parken en de wildpopulaties beginnen zich nu te herstellen”, klinkt het nog bij WCS.

Volgens Hunter leven er nog ongeveer 22.000 à 24.000 leeuwen in het wild. De overgrote meerderheid behoort tot de zuidelijke leeuwensoort die in het oosten en zuiden van Afrika voorkomt. In West- en Centraal-Afrika leven nog minder dan duizend noordelijke leeuwen, “en die zijn ernstig bedreigd en kostbaar”.