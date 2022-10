Uitgesloten van vogel-van-het-jaarverkiezing wegens te charismatisch: de kakapo

Een beslissing waar veel fans van de vogel op sociale media hun beklag over deden. De populaire kakapo is dan ook de enige die al twee keer de wedstrijd op zijn naam schreef, in 2008 en 2020.

Sterker nog, dat is meteen ook de reden waarom de kakapo dit jaar niet op de stemlijsten pronkt. De woordvoerder van de organisatie was er als de kippen bij om de fans te verzekeren dat de kakapo niet voor eeuwig verbannen is. “Als dezelfde vogel elk jaar wint is het misschien niet zo’n interessante verkiezing meer”, zegt woordvoerder Ellen Rykers in The Guardian.

De goede verstaanders hadden al onraad geroken bij een eerdere brief van de organisatie, die schreef dat de wedstrijd diende om “liefde te tonen voor sommige van onze gevederde vrienden die in de schaduw staan van hun flitsende, grotere of luidruchtigere neven.”

Lees: geef die grijze eend ook eens een kans, kakapo. Dat die laatste zo’n cultureel erfgoed is onder de Nieuw-Zeelanders, hoeft trouwens niet te verbazen. De vogel komt alleen in Nieuw-Zeeland voor en speelt een grote rol in de de mythologie van de inheemse bevolking, de Maori. Aan het gedrag van de vogel zeggen Maori’s te kunnen aflezen of de volgende fruitoogst rijk zal zijn.

Wat de kakapo ook bijzonder maakt, is de combinatie van zijn zware lichaamsbouw en korte vleugels. Dat maakt de kakapo niet alleen de zwaarste, maar ook de enige niet-vliegende papegaai ter wereld. Hij gebruikt zijn vleugels alleen om evenwicht te houden of zijn val te breken.

Extra bonuspunten op vlak van aaibaarheid dus, maar het maakt de kakapo ook kwetsbaar. In de jaren negentig was de papegaaiachtige op een haar na uitgestorven. Slechts een vijftigtal dieren waren nog in leven, maar dankzij de inspanningen van de overheid, wetenschappers en milieuorganisaties is de populatie weer aangedikt tot 252 exemplaren.

Of de kakapo nu op de stemmingslijst staat of niet, er lijkt elk jaar wel wat bijzonders gaande met de Nieuw-Zeelandse vogelverkiezing. Vorig jaar besloten de organisatoren een vleermuis mee te laten doen, die prompt won. In 2020 was er controverse omdat een winkel voor seksspeeltjes besloot de hihi te sponsoren, omdat ‘een polyamoureuze, seksueel fluïde vogel met grote testikels’ nu eenmaal goed in het plaatje paste. In 2019 was er ongerustheid dat de Russen zich zelfs in deze vogelverkiezing begonnen te mengen. En het jaar daarvoor maakte de organisatie bekend dat er driehonderd frauduleuze stemmen geteld werden. Een groepje Australiërs wou de competitie kapen door massaal hun steun te verlenen aan de shag, Engels voor ‘stoeipartij’.