Uiterst rechtse Giorgia Meloni op weg naar premierschap in Italië na overwinning rechtse coalitie

De rechtse coalitie, die ook bestaat uit de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini en de conservatieve Forza Italia van Silvio Berlusconi, haalt zo goed als zeker meer dan de helft van de zetels in het parlement.

“De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d’Italia wensen”, zei Meloni afgelopen nacht tegen de verzamelde pers in Rome. De post-fascistische politica liet ook weten het leiderschap van de volgende regering op te eisen, maar voegde eraan toe dat die regering zich zal inzetten “voor alle Italianen, met als doel het volk te verenigen”. Ook sprak ze van een “nacht van trots” en een “nacht van verlossing”.

Duidelijke favoriet

De rechtse coalitie was als duidelijke favoriet naar de verkiezingen getrokken. Volgens persbureau ANSA heeft het samenwerkingsverband van Fratelli d’Italia, de rechts-nationalistische partij van Meloni, Lega en Forza Italia tussen de 41 en 45 procent van de stemmen gekregen. Door het Italiaanse kiesstelsel dat de grootste coalitie bevoordeelt, vertaalt dat percentage zich in een ruime meerderheid in zetels.

Van de partijen is die van Meloni, ‘Broeders van Italië’, met rond de 26 procent van de stemmen, verreweg de grootste geworden, blijkt vanmorgen bij meer dan 90 procent getelde stemmen. Lega, van voorman Matteo Salvini, leverde flink in. De aanhang slonk tot rond de 9 procent. Silvio Berlusconi’s Forza Italia zou rond de 8 procent hebben gescoord. Maar samen zouden die partijen dus wel tussen de 227 en 257 van de 400 zetels in de Kamer van Afgevaardigden kunnen gaan bezetten.

Op links, waar de partijen geen verbond sloten, wordt de centrumlinkse Partito Democratico van voorman Enrico Letta naar verwachting de grootste met ongeveer 19 procent. De Vijfsterrenbeweging, bij de stembusgang van 2018 nog de grote winnaar met 33 procent, hield met oud-premier Giuseppe Conte als kopstuk en een uitgesproken groen-linkse koers door allerlei strubbelingen ongeveer 15 procent over. Een centrumalliantie behaalde 6,5 tot 8,5 procent.

De Partito Democratico heeft haar verkiezingsnederlaag al toegegeven. De partij liet weten zichzelf in het nieuwe parlement als de belangrijkste oppositiepartij te zien. “Dit is een trieste avond voor het land”, zei fractieleidster Debora Serracchiani in een eerste officiële reactie op de verwachte verkiezingsuitslag. “Rechts krijgt een meerderheid in het parlement, maar niet in het land.”

Fascisme

Meloni’s Fratelli d’Italia was voor de verkiezingen de enige partij die noemenswaardige oppositie voerde tegen de coalitie van verschillende partijen onder leiding van premier Mario Draghi. Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2018 behaalde de in 2012 opgerichte partij amper 4 procent. Fratelli d’Italia, dat zichzelf een ‘post-fascistische’ partij noemt, staat voor nationalistische, EU-kritische en racistische standpunten en draagt in het logo een vlam die verwijst naar de fascistische dictator Benito Mussolini.

Partito Democratico had voorafgaand aan de verkiezingen gewaarschuwd dat Meloni en haar partij een groot gevaar vormen voor zwaar bevochten rechten als abortus en dat zij belangrijke thema’s als klimaatverandering zouden negeren indien zij aan de macht zouden komen.

Meloni voerde de afgelopen tijd campagne met het motto ‘God, land en familie’ en keerde zich tegen wat zij de “lhbti-lobby”, “woke-ideologie” en “het geweld van de islam” noemt. Ze heeft beloofd de tienduizenden migranten tegen te houden die elk jaar aan de Italiaanse kust arriveren. De politica heeft haar vroegere oproep om Italië uit de Europese Unie te laten stappen weliswaar opgegeven, maar stelt nog steeds dat de regering van het land zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Wel steunt ze de sancties van de EU tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne.

Historisch lage opkomst

Meer dan 50 miljoen Italianen konden zondag gaan stemmen, maar de opkomst viel volgens de eerste berichten erg laag uit: net boven de 64 procent. Wanneer dat wordt bevestigd, zou het zelfs gaan om een historisch laag opkomstpercentage. Bij de verkiezingen vier jaar geleden was de opkomst nog 74 procent. Hoewel zware stormen in het zuiden van het land wellicht de nodige kiezers ervan weerhielden te gaan stemmen, was de opkomst ook in steden in het noorden en het midden van Italië laag. En daar was het weer een stuk rustiger.

De Italianen verkozen een nieuw Huis van Afgevaardigden en Senaat.