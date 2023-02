Uitbater Orpea wil 7 rusthuizen in Vlaanderen en 3 in Brussel sluiten

Om het hoofd boven water te houden stelt Orpea in zijn toekomstplan voor om 90 miljoen te investeren in de gespecialiseerde zorg en het verouderde gebouwenpark, en daarnaast in te zetten op een verdere digitalisering. De hoge huurprijzen zijn een ander probleem dat aangepakt moet worden. De huurcontracten zullen worden doorgelicht.

Er zijn twee scenario’s om het plan te realiseren: ofwel neemt de Franse groep de investeringen in België op in de strategische prioriteiten, ofwel verzekert een externe investeerder de toekomst van de residenties. Op 14 maart bespreekt de raad van bestuur van Orpea de twee opties.

De belangrijkste besparingsmaatregel is de sluiting van zeven Brusselse en drie Vlaamse rusthuizen. De bewoners en personeelsleden worden gehergroepeerd en geherlokaliseerd naar andere woonzorgcentra. Het is een maatregel die de te lage bezettingsgraad moet tegengaan. De sluiting van de Vlaamse residenties is een gevolg van de verouderde staat van de gebouwen. De zeven residenties in Brussel sluiten als gevolg van een ordonnantie van het Brussels gewest om het aantal leegstaande bedden in de sector drastisch te verminderen vanaf 1 januari 2024.

De directie start in de komende dagen de dialoog op met de bewoners die hun residentie moeten verlaten en op termijn naar een andere en modernere residentie worden begeleid. Diezelfde dialoog wordt ook met de medewerkers opgestart. Ondanks verhoogde personeelskosten is er van ontslagen voorlopig geen sprake.

“De bedoeling is dat de werknemers mee verhuizen naar een van de modernere residenties en er mee voor zorgen dat de bewoners zich in hun nieuwe verblijf thuis voelen. We hebben al onze werknemers nodig om de operatie tot een goed einde te kunnen brengen. Het is dus de bedoeling om de werknemers aan boord te houden”, zegt Olivier Van Houtte, CEO van Orpea België.

Orpea was in januari 2022 in opspraak geraakt door het boek “Les Fossoyeurs” (“De doodgravers”) van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De groep blijkt ook een schuldenberg van 9,5 miljard euro te hebben. De Franse regering is intussen in de bres gesprongen.

In België heeft Orpea een zestigtal rusthuizen en twintig assistentiewoningen. Daar werken meer dan 4.000 mensen.