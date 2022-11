UGent verplaatst lezing Filip Dewinter om veiligheidsredenen

Er was al eerder protest tegen de lezing van Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter op 1 december in een gebouw van de Gentse universiteit. De rechts-conservatieve studentenvereniging KVHV, die de lezing organiseert, overwoog om een beroep te doen op het extreemrechtse Voorpost om Dewinter te bewaken. Linkse activisten beraamden een bezetting van het Blandijn-gebouw op de avond van de lezing en op het Sint-Pietersplein, vlak bij het evenement, is een protestmars gepland. De universiteit is daardoor extra waakzaam.

“Politiezone Gent heeft de UGent geadviseerd de lezing niet in de Blandijn te laten plaatsvinden”, zegt een UGent-woordvoerder aan De Morgen. “Rector Rik Van de Walle heeft dan ook - in overleg met de veiligheidsdiensten - beslist om de toelating voor de lezing in de Blandijn in te trekken en heeft Auditorium B van campus Aula als alternatieve locatie aangeboden.”

Het Blandijn-gebouw heeft verschillende ingangen en die structuur bemoeilijkt veiligheidsmaatregelen. De lezing vindt daarom niet langer plaats op de campus van letteren en wijsbegeerte, maar wel aan de rechtenfaculteit. KVHV-Gent is op de hoogte gebracht en heeft de locatie aangepast op Facebook.

“Het vrije woord is belangrijk, net als de veiligheid van de spreker en het publiek, maar in welke campus dat dan is, maakt ons niet uit”, zegt Jens Hinderyckx, praeses van KVHV-Gent.

Onder de noemer ‘Geen haat en racisme aan de UGent!’ verzamelen donderdag actievoerders aan het rectoraat van de UGent. “Deze lezing naar de faculteit rechten verplaatsen, is het probleem verleggen ”, zegt Ellen De Soete, die namens de 8 mei-coalitie deelneemt aan het protest. “De UGent ziet dat de lezing een probleem is, maar doet er niks aan. Als je hoort wat Dewinter op zijn omvolkingslezingen zegt, weet je wat hij komt vertellen: oproepen tot haat. Dat moet geen platform krijgen aan de universiteit.”

Diezelfde avond houden de actievoerders een alternatief evenement in De Vooruit, met sprekers zoals UGent-historicus Bruno De Wever, schrijver Stefan Hertmans en filosoof Dirk Verhofstadt. Er zal muziek zijn van Gabriel Rios en Sioen.