UGent start nieuw onderzoek naar eerste gravin van Vlaanderen, en aanleiding is programma Tom Waes

Judith van West-Francië was een prinses die in de 9de eeuw de eerste gravin van Vlaanderen werd. Dat verhaal kwam afgelopen zondag aan bod in de derde aflevering van het tv-programma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’.

Bij opgravingen aan het Sint-Pietersplein werden zo’n 20 jaar geleden beenderen gevonden die volgens experten aan Judith kunnen worden toegewezen. Er gebeurde wetenschappelijk onderzoek, volgens de technieken van toen, maar dat leverde niet erg veel op, behalve de bevestiging dat het om een vrouw ging. Of het Judith was, is niet zeker. De beenderen verdwenen daarop 20 jaar in het archief. Tot enkele maanden geleden dus.

Tijdens de opnames van het programma raakten professor Steven Vanderputten (UGent) en stadsarcheoloog Geert Vermeiren aan de praat, en zo ontstond het idee om vondsten van onder het stof te halen en een nieuw onderzoek te openen.

“Terwijl we stonden te wachten op Tom Waes, raakten we in gesprek. We vroegen ons allebei af waarom er geen verder onderzoek is gebeurd”, legt Vanderputten uit bij VRT NWS. “Zo is de bal, tussen de takes door, aan het rollen gegaan en is het idee ontstaan om een nieuw onderzoek op te starten. Als Tom niet zo lang op zich had laten wachten, was het misschien nooit zover gekomen”, lacht de prof.

Meteen na de opnames nam Vanderputten contact op met collega’s aan de universiteit. “Er was enorm veel enthousiasme om verder op onderzoek te gaan. Niet alleen naar de beenderen zelf, maar ook naar de mysterieuze figuur Judith van Vlaanderen.” Het onderzoek wordt heel breed gevoerd, zowel historisch, archeologisch als antropologisch, zegt Vanderputten.

“We zijn intussen al heel interessante zaken te weten gekomen. Over enkele maanden komen we met de resultaten naar buiten.”