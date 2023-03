UGent schrapt leerstoel Etienne Vermeersch: Filosoof Maarten Boudry wellicht eerste en enige houder

In 2019 richtte de UGent de leerstoel Etienne Vermeersch in, amper enkele maanden na het overlijden van de invloedrijke filosoof. Om de “intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere te houden”, klonk het toen nog. Amper vier jaar later moeten die plannen herzien worden. De leerstoel wordt zo goed als zeker geschrapt.

De reden is financieel. De UGent moet op zoek naar 33 miljoen euro. 11 miljoen euro zou uit extra inkomsten komen, de rest wordt gezocht in besparingen. Volgens nieuwssite Apache, dat de besparingsplannen kon inkijken, moet het schrappen van de leerstoel zo’n 50.000 euro opbrengen. “De leerstoel staat inderdaad op het lijstje”, bevestigt de UGent.

Voor Maarten Boudry, de eerste en wellicht enige houder van de leerstoel, verandert er weinig. “Voor mij stopte het in ieder geval. De leerstoel heeft een looptijd van vier jaar, dus in oktober moest er sowieso een vervanger komen voor mij. Maar die komt er helaas niet, dat is een beslissing van de universiteit.”