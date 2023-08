UGent biedt nieuw literatuurvak aan met liedjesteksten van... Taylor Swift

Taylor Swift, Tay Tay, T. Swizzle of hoe je haar ook wil noemen, doet concertzalen vollopen, is razendpopulair op de radio en kreeg vorige maand zelfs een persoonlijk verzoekje van de Canadese premier Justin Trudeau om ook in Canada te passeren met haar The Eras Tour.

Tot teleurstelling van vele Belgische fans maakt ze hier geen tussenstop. Maar vanaf volgend academiejaar kunnen Swifties met een liefde voor literatuur aan de Universiteit Gent hun gebroken hart helen in het keuzevak ‘English literature: Taylor’s version’.

Literaire analyse

De cursus vertrekt bij de songteksten van Swift die tot in detail geanalyseerd en vervolgens geduid worden binnen een literaire context. “Haar teksten bevatten veel verwijzingen naar Engelse literatuur. Dickens, Dickinson, Robert Frost, Shakespeare... maar ik probeer daar voorbij te kijken”, vertelt professor Elly McCausland aan VRTNWS. In haar lessen wil ze niet alleen aantonen welke literaire technieken en genres de 33-jarige singer-songwriter gebruikt, ze wil haar studenten ook aanmoedigen creatief te zijn en kritisch na te denken over de muziek die ze luisteren en de media die ze consumeren.

Voor alle Swifties die de All Too Well (10 Minute Version), een literaire meesterwerk volgens McCausland, vanbuiten kennen of weten waar het acroniem IKYWT (I Knew You Were Trouble) voor staat: “De belangrijkste focus blijft literatuur”, waarschuwt de Engelse professor. “Ze zullen voor de les telkens twee of drie nummers van haar moeten beluisteren. Maar studenten zijn ook verplicht zes klassieke werken aan te schaffen, van onder anderen William Shakespeare, William Thackeray en Margaret Atwood. Het wordt dus geen fanclub.” De 34-jarige professor, die zelf ook een enorme Swiftie is, voegt er nog aan toe dat je geen voorkennis over Taylor Swift nodig hebt.

Universitaire popcultuur

Het is geen gloednieuw fenomeen meer dat bekende figuren, series of films uit de popcultuur opgenomen worden in academische curricula. Voor studenten in marketing- en mediasectoren kan het interessant en waardevol zijn om de fascinatie voor beroemdheden en popcultuur te begrijpen.

Zo biedt de Universiteit van Kopenhagen het vak ‘Beyoncé, Gender and Race’ aan, waarin buiten het werk van de popzangeres uit Houston, Texas, ook haar sociale impact op de zwarte gemeenschap en haar ‘filosofie’ bestudeerd worden. De universiteit van het Amerikaanse Virginia doceert dan weer de cursus ‘Gaga for Gaga: Sex, Gender and Identity’ waarbij de focus ligt op Lady Gaga’s muziek en haar invloeden binnen genderexpressie. Ten slotte kan je aan diezelfde universiteit de Amerikaanse HBO-serie Game of Thrones in detail analyseren.