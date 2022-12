UCI wil Toon Aerts dan toch twee jaar schorsen na positieve dopingtest: ‘Veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat’

Op 19 januari werden bij een out-of-competition controle in de urine van Toon Aerts minieme sporen gevonden van het verboden Letrozole Metabolite, een geneesmiddel dat wordt gebruikt in de nabehandeling van chemotherapie. Prestatiebevorderend is het niet, maar in de sportwereld (vooral bij bodybuilders) duikt het wel eens op omdat het de afbraak of omzetting verhindert van anabole steroïden, waaronder het lichaamseigen testosteron.

Aerts kwam sinds zijn positieve test niet meer in actie. Zijn contract bij Baloise-Trek Lions werd ontbonden en sinds 14 februari stond hij, in afwachting van een oordeel van de Internationale Wielrenunie (UCI), vrijwillig op non-actief. Volgens zijn verdediging kon er, gezien de kleine hoeveelheid Letrozole, geen sprake zijn van bewust dopinggebruik - zo wees een haartest uit - en is een vervuild voedingssuplement de boosdoener. De zaak sleepte aan, maar nu is het verdict dus gevallen: Aerts krijgt geen gelijk, het UCI deed hem een schorsingsvoorstel van twee jaar.

In dat geval zou Aerts pas in februari 2024 opnieuw mogen koersen. Hij tekent allicht beroep aan tegen die beslissing.