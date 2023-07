UCI sluit trans vrouwen uit van internationale wielercompetities

“Vanaf nu zullen trans vrouwen die hun transitie na de (mannelijke) puberteit hebben doorgemaakt, een startverbod krijgen voor alle vrouwenwedstrijden op de internationale UCI-kalender”, stelt de UCI.

Tot dusver mochten trans vrouwen deelnemen aan wedstrijden op voorwaarde dat ze een maximaal toegestane testosteronspiegel in het plasma (2,5 nanomol per liter) niet overschreden. Maar volgens de wielerorganisatie is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat er na een overgangsperiode van minstens twee jaar met hormoontherapie de voordelen van testosteron in de mannelijke puberteit helemaal zijn verdwenen. “Het valt onmogelijk uit te sluiten dat vrouwelijke transgender atleten een blijvend voordeel hebben in biomechanische aspecten, zoals de vorm en plaatsing van de botten in de ledematen”, klinkt het.

UCI-voorzitter David Lappartient zegt in een reactie dat “wielrennen open moet staan voor iedereen, ook trans vrouwen” maar dat zijn organisatie ook “de plicht heeft om iedereen gelijke kansen te bieden in competities”.

De nieuwe regels zullen al meteen gelden vanaf deze maandag.