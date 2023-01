UAntwerpen vernoemt historische aula naar vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba

Het historische houten leslokaal in het hoofdgebouw van Campus Middelheim krijgt binnenkort de naam Aula Patrice Lumumba. Met die naamsverandering wil Universiteit Antwerpen bijdragen aan een inclusieve wereld, zegt rector Herman Van Goethem. “Net zoals in de brede maatschappij leeft het debat over dekolonisering ook op onze universiteit. De erfenis van het Belgische koloniale verleden is nog altijd voelbaar.”

Campus Middelheim heeft immers een directe link met het koloniale verleden. Het hoofdgebouw was tot 1962 de Koloniale Hogeschool waar Belgische mannen werden opgeleid om de kolonies te gaan besturen. Het bijgebouw is een replica van de toenmalige koloniale woning van de Belgische gouverneur in Kinshasa.

Patrice Lumumba in 1960. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Patrice Lumumba was in 1960 de eerste premier van het onafhankelijke Congo en stelde in die functie de uitbuitingen en het geweld tijdens de koloniale overheersing aan de kaak. Op 17 januari 1961 werd Lumumba vermoord. “Dat gebeurde in samenwerking met Belgen en met medeweten van de Belgische overheid”, zegt Van Goethem, naast rector ook historicus. “In de decennia na zijn dood groeide Lumumba uit tot een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten.”

De universiteit ziet de naamsverandering als een eerbetoon. “Om het koloniale erfgoed en de wandaden bespreekbaar te maken. En als baken van reflectie over de wereld die we willen.”

De aula wordt op 31 maart plechtig omgedoopt in het bijzijn van de kinderen en kleinkinderen van Lumumba. Eerder in die maand is er ook een filmvertoning en een klankbordgroep over globaal engagement, om meer structurele acties te ondernemen. “Want symbolische acties zijn sterk en belangrijk, maar niet genoeg”, vindt Van Goethem. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen om onrechtvaardige internationale verhoudingen, gebaseerd op westerse superioriteit en ongelijke economisch-politieke interacties, recht te trekken.”