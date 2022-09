Twitter wil sms-berichten van Elon Musk inzien in slepende overnamezaak

Volgens het socialemediabedrijf werkt Musk niet mee aan het uitwisselen van bewijs in aanloop naar het proces over de geklapte overname van Twitter. Ook sms-jes van Musks rechterhand Jared Birchall zouden overhandigd moeten worden. De advocaten van Twitter beweren dat ‘rijkste man ter wereld’ niet in “goed vertrouwen” heeft gehandeld als het gaat om het verstrekken van de sms-berichten als onderdeel van de informatie-uitwisseling voorafgaand aan het proces.

De soap rond de mislukte deal duurt al enkele maanden. Musk had in april aangekondigd dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar, maar blies dat plan uiteindelijk af omdat het sociaalmediabedrijf gelogen zou hebben over het aantal spam- en nepaccounts. Twitter diende daarop midden juli klacht in bij de rechtbank van Delaware.

Het bedrijf wil de miljardair via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Dat proces gaat op 17 oktober van start. Een tweetal weken later diende de rijkste man ter wereld op zijn beurt klacht in tegen Twitter.