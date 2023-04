Twitter schrapt blauwe vinkjes van beroemdheden: hoe weet je nu welk account echt is?

Wat is er veranderd?

Blauwe vinkjes, zoals je die voordien zag bij onder andere beroemdheden, politici en mediabedrijven, duiden voortaan niet langer op geverifieerde personen, maar op betalende klanten.

Dat betekent dat sommige van de beroemdste mensen ter wereld het blauwe vinkje kwijt zijn. Donald Trump en paus Franciscus moeten het voortaan zonder stellen, maar ook prominente Twitteraars als Lady Gaga, J.K. Rowling, Harry Styles, Justin Bieber en Kim Kardashian. Ook nieuwsmedia zoals De Morgen, The Guardian en The New York Times worden niet langer vergezeld van een blauw vinkje.

Twitter-eigenaar Elon Musk heeft nog wel een blauw vinkje bij zijn naam staan. Vrijwel meteen na zijn overname van het netwerk had hij aangekondigd dat hij van de vinkjes in hun toenmalige vorm afwilde. In de plaats daarvan krijgt iedereen er nu een die een betaald abonnement neemt. Dat kost zo’n 7 euro per maand.

Sommige beroemdheden, zoals basketbalster LeBron James, auteur Stephen King en Star Trek-acteur William Shatner, hebben overigens wel nog steeds hun vinkjes, hoewel ze aangeven er niet voor betaald te hebben. “Ik betaal persoonlijk voor een paar mensen”, tweette Elon Musk, om er later aan toe te voegen: “Alleen voor Shatner, LeBron en King.”

Hoe weet ik nu of een account echt is?

Het blauwe vinkje betekent dus niet langer dat een Twittergebruiker is wie hij zegt dat hij is. Het betekent alleen dat hij betaald heeft voor een abonnement, een telefoonnummer aan zijn account heeft toegevoegd, en de afgelopen 30 dagen actief is geweest op het netwerk.

De enige manier om nu nog zeker te zijn dat een account echt is, is door te vergelijken met een andere website. Op de website van De Morgen bijvoorbeeld kan je onderaan doorklikken naar ons Twitter-account.

Wat betekent dit voor politici en media?

Overheidsaccounts, zoals overheidsinstanties of regeringsleiders zoals de Amerikaanse president Joe Biden, hebben voortaan een grijs vinkje dat hun verbinding met overheidsinstanties aangeeft.

Het grijze vinkje geldt echter niet voor elke politicus. Zo heeft premier Alexander De Croo wel een grijs vinkje gekregen, maar de Belgische ministers en partijvoorzitters niet. Vincent Van Quickenborne, Bart De Wever en Conner Rousseau tweeten voortaan dus zonder vinkje.

De Croo grijs vinkje op Twitter Beeld rv

Sommige media-accounts, zoals BBC News UK, hebben een geel vinkje gekregen. Het symbool werd eerder deze week ingevoerd om aan te geven dat een account bij een bedrijf of organisatie hoort. Opvallend is dat andere prominente nieuwsmedia, zoals The New York Times, dan weer geen vinkje hebben.

De Engelstalige labels ‘aan de staat gelinkt medium’ en ‘door de overheid gefinancierd medium’ zijn intussen ook geschrapt. Dat heeft het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld, door de accounts van enkele grote Engelstalige media op het platform te verifiëren. Het gaat om de pagina’s van westerse, Russische en Chinese media die eerder dat Engelstalige label droegen. De melding bestaat wel nog in het Frans.