‘Twitter ontslaat ongeveer 50 procent van alle werknemers’

Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo’n 3.700 van de 7.500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar is van de berichtendienst.

“Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen”, valt volgens de Amerikaanse krant in de e-mail te lezen. Dit is nodig “om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren”, aldus de e-mail.

De kantoren blijven vandaag gesloten en alle toegangsbadges zijn tijdelijk gedeactiveerd.

De mail aan het Twitter-personeel. Beeld RV

Werknemers van Twitter hebben echter niet stilgezeten sinds het nieuws over een massaontslag uitlekte. Bij de federale rechtbank van San Francisco is namelijk een zogeheten class-action rechtszaak ingediend. De federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers, kortweg WARN Act genaamd, verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze ten minste zestig dagen van tevoren te informeren. Volgens de werknemers van het bedrijf zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gesteld en dat is in strijd met de wet. Twitter heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Kosten omlaag, inkomsten omhoog

Bronnen meldden donderdag al aan persbureau Reuters dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf één tot drie miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) per dag moet bezuinigen. De miljardair stemde ermee in om 54,20 dollar per aandeel te betalen, net voordat de markten kelderden. Vervolgens probeerde hij maandenlang onder de transactie uit te komen, door te beweren dat het bedrijf hem had misleid over het aantal nepaccounts. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om Musk te dwingen zijn overeenkomst na te komen, waarna Musk alsnog toegaf.

Volgens The New York Times staat Musk overigens niet alleen onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf dat hij vorige week heeft overgenomen, maar moeten ook de opbrengsten omhoog. Er worden onder meer plannen gemaakt om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video’s. Dat schrijft de Amerikaanse krant. Dinsdag kondigde de Twitter-eigenaar ook al een abonnement van 8 dollar per maand aan voor gebruikers die hun account als authentiek willen laten certificeren en minder aan reclame willen blootgesteld worden.

De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven, waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.

‘50 procent van alle werknemers wereldwijd’

Deze vrijdag werd bekendgemaakt dat Twitter “ongeveer 50 procent van alle werknemers wereldwijd” ontslaat. Dat bleek uit een intern document. Werknemers kregen via de mail te horen dat ze ontslagen zullen worden. “Vandaag is je laatste werkdag bij het bedrijf”, kregen ze te lezen.