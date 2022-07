Twitter noemt stopzetten overname door Musk ‘ongeldig en onrechtmatig’

Twitter eist dat Musk zich aan zijn belofte houdt om het bedrijf voor 44 miljard dollar over te nemen, zo blijkt uit een brief die werd gepubliceerd op de website van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Musk beschuldigde Twitter er eerder van onvoldoende informatie te geven over het aantal spamaccounts en nepaccounts op het sociale netwerk. Die gegevens zijn belangrijk omdat dergelijke accounts niet reageren op advertenties.

Dat Twitter zou hebben nagelaten om het team van Musk de nodige gegevens te verstrekken om beweringen over spamaccounts en nepaccounts te verifiëren, kwam volgens de advocaten van Musk neer op contractbreuk. Musk verklaarde het akkoord over de verkoop daarom voor beëindigd.

In de brief van de advocaten van Twitter aan Musk luidt het nu dat de beëindiging ongeldig is omdat Musk en zijn partners "bewust, opzettelijk, moedwillig en wezenlijk inbreuk pleegden op de overeenkomst". Verder zegt het bedrijf dat het door Musk gevraagde informatie zal blijven leveren zoals voorzien in het akkoord en dat het "alle nodige maatregelen zal nemen om de transactie af te ronden".

Musk maakt zich op Twitter zelf behoorlijk vrolijk over de saga. Zo deelde hij al een meme met de tekst ‘Ze zeiden dat ik Twitter niet mocht kopen. Daarna wilden ze geen informatie over bots geven. Nu willen ze me via de rechtbank dwingen Twitter te kopen. En nu moeten ze in de rechtbank informatie over bots geven.’