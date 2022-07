Twitter krijgt klappen op de beurs en wil Elon Musk voor de rechter slepen

De Tesla-topman claimt dat Twitter hem niet genoeg informatie gaf over het aantal valse ‘bot’-accounts op het sociaal platform. Volgens Musk zou dat aandeel veel hoger liggen dan Twitter officieel communiceert, namelijk vijf procent van het totaal aantal gebruikers. Daarnaast zou Twitter enkele ervaren werknemers ontslagen hebben nadat de deal werd aangekondigd, wat inging tegen de voorwaarden. Het zijn enkele van de argumenten die Musk gebruikte om de deal finaal op te blazen.

Dat is echter niet zo simpel. Voor beide partijen is er slechts een beperkt aantal manieren om onder de deal uit te komen. Afhankelijk van de situatie moet de ene aan de andere een som van één miljard dollar betalen. Musk is van mening dat Twitter hem nu dat miljard moet betalen, omdat het bedrijf zich niet aan de voorwaarden van de deal heeft gehouden.

Schadevergoeding

Twitter, dat Musks aantijgingen verwerpt, wil de Zuid-Afrikaanse miljardair voor de rechter slepen. Op die manier wil het Amerikaanse bedrijf Musk dwingen Twitter toch over te nemen, of meer te moeten betalen dan de afgesproken één miljard dollar schadevergoeding. Verschillende experten zijn van mening dat Musks argumenten niet sterk genoeg zijn om te winnen in de rechtbank.

In april kondigden Twitter en Musk aan een contract gesloten te hebben om het bedrijf voor 44 miljard dollar van de beurs te halen. Musk beloofde daarmee kapitaal te verzamelen om alle aandelen op te kopen. Het bedrijf noteert ondertussen al geruime tijd ver onder de 54,2 dollar die Musk had geboden per aandeel. Vandaag zakte de koers van Twitter al met meer dan vijf procent in de voorbeurshandel. Hierdoor kan het bedrijf zo’n 1,39 miljard euro aan marktwaarde in rook zien opgaan.

Ondertussen krijgt Tesla, de maker van elektrische auto’s van Musk, in de voorbeurshandel een boost. Het noteert zowat 1 procent hoger.