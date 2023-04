Twitter geeft beroemdheden dan toch weer gratis een blauw vinkje

Het blauwe vinkje, eigenlijk een wit vinkje in een blauw kadertje, was vóór de overname van Musk een keurmerk waaraan je kon zien dat een bepaald account was geverifieerd. Zo wist je zeker dat een account van een bepaalde politicus, celebrity of mediamerk was, en niet van een oplichter. Maar Musk vond dat oude verificatiesysteem, dat ook gebreken kende, “bullshit” en “corrupt” en kondigde vorig jaar aan dat voortaan iedereen een blauw vinkje kon krijgen, tegen betaling van zo’n 8 dollar per maand.

Aanvankelijk hielden geverifieerde gebruikers het vinkje nog, maar afgelopen week kwam daar een einde aan. Op 20 april begon Twitter met het verwijderen van de gratis symbooltjes, die het platform veertien jaar geleden introduceerde. Hoeveel van de pakweg 300.000 geverifieerde gebruikers hun vinkje daarop verloren, is niet duidelijk. In elk geval waren bekende accounts, zoals die van oud-president Donald Trump, zangeres Beyoncé, Justin Bieber, maar ook van The New York Times de afgelopen dagen vinkloos.

Tot nu. Een groot aantal accounts met meer dan een miljoen volgers dat het de afgelopen dagen zonder blauw vinkje moest doen, heeft het symbooltje weer terug, naar eigen zeggen zonder daarvoor te betalen.

Niet alle accounts met meer dan een miljoen volgers hebben overigens hun vertrouwde vinkje terug. Acteur Ryan Reynolds, goed voor 22 miljoen volgers, is op dit moment nog vinkloos. Tegelijkertijd hebben Donald Trump, Beyoncé en Justin Bieber wel weer een vinkje. The New York Times kreeg intussen een geel vinkje, wat aangeeft dat een account bij een bedrijf of organisatie hoort. De media in ons land, waaronder De Morgen en VRT NWS, gaan voorlopig nog altijd zonder vinkje door het leven.

Dat sommige accounts met meer dan een miljoen volgers hun vinkje al hebben en andere niet, komt volgens de Britse omroep BBC – ook weer in het bezit van een gratis vinkje – mogelijk doordat de invoer ervan een handmatig proces is. Volgens de omroep krijgen de andere twitteraars met meer dan een miljoen volgers vermoedelijk ergens in de komende dagen hun vinkje terug. Al weet je het met Elon Musk natuurlijk nooit zeker.