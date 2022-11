Nieuws Democratie

Twintig procent van Belgen bereid om democratie op te geven

Archiefbeeld. Beeld Photo News

Uit een peiling over de toestand van de Belgische democratie blijkt dat 4 procent van de bevraagden een dictator wel ziet zitten en 16 procent is voorstander van één enkele partij. Volgens de peiling van het instituut Kantar in samenwerking met La Libre en de RTBF vindt bijna een vijfde van de respondenten (18,9 procent) bovendien dat België nu al een dictatuur is of naar dit ‘model’ evolueert.