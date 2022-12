Tweehonderdtal arrestaties in Brussel en Antwerpen na WK-verlies Marokko, 14-jarige omgekomen tijdens tumult in Frankrijk

Het leek wat betreft rellen niet zo’n vaart te gaan lopen als na de overwinningen van de Leeuwen van de Atlas tegen België en Spanje. Toen kwamen Marokkaanse supporters op straat om te vieren, maar ook om rel te schoppen. Gisteren was er geen reden om te feesten maar toch bleven de straten van Brussel en Antwerpen niet leeg na het laatste fluitsignaal.

Brussel

In de hoofdstad stond de politie in de buurt van de Lemonnierlaan en het Zuidstation paraat om snel in te grijpen als de sfeer zou omslaan. Dat deed het al meteen na de wedstrijd. De supporters die op straat kwamen, zochten de confrontatie met de politie op, ook al had de bezorgde Marokkaanse gemeenschap weer voor mensenkettingen van ouderen in groene hesjes gezorgd. Jonge vandalen, veelal gemaskerd, daagden de agenten uit en schoten vuurwerk af naar de ordediensten.

De politie reageerde met het waterkanon om de heethoofden tot bedaren te brengen. Ook traangas werd gebruikt tegen de onruststokers. Buurtbewoners en “groene hesjes’ probeerden intussen de straat op te ruimen. “Meteen na de wedstrijd hebben we de Zuidlaan en de Poincarélaan preventief afgesloten, net als de Hallepoorttunnel richting Zuid”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Na de wedstrijd werd de orde verstoord op meerdere plaatsen, met pyrotechnisch materiaal. Onze diensten hebben ter hoogte van Zuid/Lemonnier een groep van 120 mensen ingesloten, teneinde een kat-en-muis-spel te vermijden.”

Volgens de woordvoerster vonden er een honderdtal administratieve aanhoudingen plaats voor ordeverstoring. Daarnaast zijn er vier gerechtelijke aanhoudingen gebeurd omwille van ordeverstoring, opzettelijke vernielingen aan twee politievoertuigen en het bezit van ‘cobra’ vuurwerk, waarvan privébezit en -gebruik in ons land verboden is.

Politie en relschoppers in Brussel. Beeld BELGA

Antwerpen

Ook de Antwerpse ordediensten hadden geen rustige avond. “Er is deze keer niet zo veel volk op straat gekomen, maar diegenen die aanwezig zijn hebben veelal niet de beste intenties”, zei politiewoordvoerder Willem Migom. “Er wordt vuurwerk afgestoken, soms ook zwaar vuurwerk. Op het Kiel is de sfeer dankzij de ‘buurtvaders’ van Samen op Straat wel rustig, op de Turnhoutsebaan is dat minder het geval.”

Op die laatste plaats ontstond op een bepaald moment een grimmige sfeer tussen kleine groepjes jongeren en de aanwezige agenten, naar wie vuurwerk werd gegooid. Daarop heeft de politie kortstondig een waterkanon ingezet, waarbij een bushokje beschadigd raakte. Uiteindelijk heeft de politie op de Turnhoutsebaan een groep relschoppers van zo’n zestig personen omsloten en gearresteerd. Daarnaast zijn volgens de politie meerdere voertuigen die het te bont maakten onderschept en opgeschreven. Een voertuig van waaruit Bengaals vuurwerk werd afgestoken, werd door de politie in beslag genomen, maar de bestuurder kon ontkomen.

In totaal werden in Antwerpen volgens de laatste update van de politie 85 bestuurlijke aanhoudingen verricht: twintig van die arrestanten zijn minderjarig. Daarnaast werden drie personen bestuurlijk aangehouden.

Tegen middernacht was de rust in beide steden zo goed als helemaal teruggekeerd. Elders in Vlaanderen bleef het op straat kalm.

Dode in Frankrijk

Ook in Frankrijk sloeg in een aantal steden de sfeer in de loop van de avond om. De oproerpolitie moest onder meer in Parijs, Lyon en Cannes optreden en in Montpellier kwam een 14-jarige jongen om het leven.

In die Zuid-Franse stad gooiden relschoppers met vuurwerk en vielen ze mensen aan die met Franse vlaggen door de straten liepen of reden. Een veertienjarige jongen werd aangereden door een “roekeloze bestuurder” die vluchtmisdrijf pleegde. De aangereden jongen werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek aan zijn verwondingen. Het voertuig werd niet ver van de plaats van de feiten verlaten teruggevonden. De politie heeft een onderzoek geopend.

Het Franse persagentschap AFP schrijft dat het parket niet onmiddellijk bereikbaar was voor meer informatie omtrent de omstandigheden van het dodelijke ongeval. Meerdere media berichten dat de bestuurder van de auto in paniek probeerde te ontkomen aan relschoppers maar daarbij minstens een persoon aanreed: op Twitter circuleren beelden waarop te zien is hoe een auto met de Franse driekleur belaagd wordt door relschoppers, in paniek omkeert en daarbij minstens een persoon aanrijdt.