Tweede verdachte van fatale steekpartijen Canada kort na arrestatie overleden

Kort na zijn arrestatie zou Sanderson volgens de woordvoerder “in medische nood” zijn geraakt en onwel zijn geworden. Daarop werd hij in allerijl in een ambulance naar het Royal University ziekenhuis van Saskatoon gebracht, begeleid door twee politiewagens. In het ziekenhuis werd zijn overlijden vastgesteld. De politie onderzoekt de zaak.

Canadese media berichtten in de loop van de nacht op basis van politiebronnen dat Sanderson een mes bij zich had en kort na zijn arrestatie aan zelf toegebrachte verwondingen overleed, maar dat wil een politiewoordvoerder niet bevestigen. Er zal een autopsie op het lichaam worden uitgevoerd om de oorzaak van Sandersons dood vast te stellen.

Een ambulance bij het Royal University Hospital in Saskatoon, Saskatchewan, Canada, kort nadat de arrestatie van Sanderson bekend werd gemaakt. Beeld AFP

Klopjacht

Sanderson werd gearresteerd nadat hij door tientallen inwoners werd gezien op een snelweg waar hij tot wel 150 kilometer per uur reed. Politieagenten ramden zijn auto en overmeesterden hem. Beelden van de arrestatie tonen een stuk snelweg in de buurt van de stad Saskatoon met minstens 10 politievoertuigen rond een witte SUV, nadat de politie een noodsignaal had verzonden eerder op de middag uit vrees dat Sanderson was gesignaleerd en gewapend was.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht naar Sanderson, die samen met zijn 31-jarige broer Damien wordt verdacht van het doodsteken van tien mensen en het verwonden van achttien anderen op het platteland van Canada. Het gaat om een van de grootste massamoorden in de recente geschiedenis van het land.

Met de dood van de twee verdachten komt er wellicht nooit meer duidelijkheid over het motief voor de aanvallen.

Damien Sanderson werd eerder al dood gevonden met zichtbare verwondingen. De autoriteiten onderzoeken of Myles Sanderson zijn broer heeft vermoord.

Dodelijke slachtoffers

De broers Sanderson werden gezocht nadat ze tien personen om het leven brachten in verschillende steekpartijen. De slachtoffers variëren in leeftijd van 23 tot 78 jaar. Op een na kwamen alle vermoorde mensen uit James Smith Cree Nation, een dorpje waar vooral leden van de oorspronkelijke Canadese indianenbevolking wonen. Het laatste slachtoffer, een 78-jarige man, was afkomstig uit Weldon. Op de slachtofferlijst staan zes personen met dezelfde achternaam als de daders Myles en Damien Sanderson. De politie deelt echter geen informatie over mogelijke familiebanden.

Van links naar rechts de slachtoffers van de steekpartijen: Bonnie Burns, Carol Burns, Christian Head, Lydia Gloria Burns, and Lana Head. Tweede rij vlnr: Wesley Petterson, Thomas Burns, Gregory Burns, Robert Sanderson en Earl Burns. Beeld AP

De ouders van de crimineel riepen hem woensdag in een interview met CBC News op zichzelf aan te geven. “Myles, mijn jongen, alsjeblieft, doe het juiste en kom terug”, sprak zijn moeder. Zijn vader deed dezelfde oproep en “hoopte dat niemand anders meer gewond raakt”. De twee boden hun excuses aan voor wat er gebeurd was. “Ik wou dat het een droom was”, aldus zijn vader.

Politie bij het Royal University Hospital in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Beeld AFP

Gezocht sinds mei

Myles Sanderson wordt al gezocht sinds mei, toen hij niet meer opdook voor zijn afspraken met zijn paroolagent nadat hij werd vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij vastzat voor mishandeling, overvallen en andere overtredingen. Uit documenten van de Canadese Paroolcommissie blijkt dat Myles Sanderson de voorbije twintig jaar maar liefst 59 criminele veroordelingen opliep, onder andere voor mishandeling, mishandeling met een wapen, bedreiging, mishandeling van een politieagent en beroving.

