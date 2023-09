Tweede opeenvolgende maand met significante daling van ontbossing Amazonewoud

In juli had het Instituut voor Ruimteonderzoek al een daling van 66 procent van de ontbossing vastgesteld. De resultaten zijn des te overtuigender omdat ze werden geregistreerd tijdens het droge seizoen, wanneer de ontbossing over het algemeen het grootst is.

Satellietgegevens laten zien dat 473,5 vierkante kilometer ontbost is tussen 1 en 25 augustus, vergeleken met 1.661 km2 over de hele maand een jaar eerder onder het presidentschap van Jair Bolsonaro. Onder de radicaal-rechtse president nam de ontbossing in het Amazonegebied met 75 procent toe ten opzichte van het gemiddelde in het voorgaande decennium.

Lula

Zijn linkse opvolger Luiz Inacio Lula da Silva, die al aan het hoofd van het land stond van 2003 tot 2010, begon zijn derde termijn in januari met de belofte om van het behoud van het Amazonegebied een prioriteit te maken en er alles aan te doen om illegale ontbossing uit te roeien tegen 2030.

“Deze resultaten tonen de vastberadenheid van de regering Lula om de cyclus van verwaarlozing en achteruitgang van de vorige regering te doorbreken”, benadrukte minister van Milieu Marina Silva na de bekendmaking van de resultaten.

“Als we het bos en zijn bewoners niet beschermen, veroordelen we de wereld tot een sterke toename van de CO2-uitstoot en daarmee tot een versnelling van de klimaatverandering”, voegde ze eraan toe tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de Dag van het Amazonegebied.