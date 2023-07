Tweede melding tegen Conner Rousseau (Vooruit) geseponeerd

“Ik sta recht in mijn schoenen. Het is goed dat het parket dat nu opnieuw bevestigt. Ik focus me op mijn job, de vele mensen die me steunen en neem de komende dagen een beetje vakantie”, reageert Rousseau zelf.

De melding wegens ongepast gedrag was afkomstig van de moeder van een zeventienjarige jongeman. Ze wordt door het Antwerps parket geseponeerd wegens geen misdrijf. Ook een eerdere melding tegen Rousseau wegens ongepast gedrag, bij het parket van West-Vlaanderen, werd eerder al geseponeerd.

In de zaak rond Rousseau blijft zo nog een klacht van een twintiger over. Die wordt behandeld door het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens zijn advocate is de man het slachtoffer van zedenfeiten. Hier loopt momenteel nog een vooronderzoek.