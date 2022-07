Tweede dode door apenpokken in Spanje

De meeste besmette personen in Spanje zijn mannen, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Kort voor Spanje meldde Brazilië een eerste sterfgeval als gevolg van het apenpokkenvirus. Dat was de eerste dode buiten Afrika in de huidige uitbraak die een kleine twee maanden geleden in Europa begon.

Spanje geldt als zwaar getroffen door de ziekte, met inmiddels 4.298 bevestigde gevallen. Ook Brazilië had eerder een eerste sterfgeval buiten Afrika met de ziekte gemeld, het zesde sterfgeval in de huidige uitbraak. Het slachtoffer was een 41-jarige man die kanker en een verzwakt immuunsysteem had.

De Amerikaanse staat New York heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen wegens het snel toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Door de noodtoestand, die in elk geval tot 28 augustus duurt, kan men meer groepen mensen vaccineren tegen apenpokken. De stad San Francisco voerde donderdag al de noodtoestand in.

Lees ook Alles wat we nu weten over de apenpokken: van symptomen tot de verspreiding in België

Ook in ons land blijft het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus stijgen. Bovendien is er een tekort aan vaccins. Daarom past de overheid de vaccinatiestrategie aan: bijkomende risicogroepen krijgen de kans om zich preventief te laten vaccineren. Maar daarmee is de verspreiding van het virus nog niet onder controle.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep apenpokken vorige week uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Wie het virus oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.