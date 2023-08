Twee verdachten moord Ecuadoraanse presidentskandidaat zijn bekenden bij justitie

Volgens de krant waren de twee Colombianen eerder gearresteerd wegens “het profiteren van een andere misdaad”, mochten ze het Andesland niet verlaten en moesten ze zich meermaals per week melden bij de politie. Ze hielden zich echter niet aan die instructie en golden daarom al een tijdje als voortvluchtig.

Kort na de moord op Villavicencio, afgelopen woensdag, werden zes verdachten door de Ecuadoraanse justitie gearresteerd. De Ecuadoraanse autoriteiten bevestigden dat tenminste twee van hen de Colombiaanse nationaliteit hebben. Andere media, waaronder de Amerikaanse krant The New York Times, stelden eerder dat alle verdachten Colombianen zijn. Bij huiszoekingen na de moord zijn onder meer vuurwapens en granaten gevonden en in beslag genomen door de Ecuadoraanse Nationale Politie.

De zes verdachten werden donderdagnacht voorgeleid en worden in voorlopige hechtenis gehouden, meldt El Universo.

Aanval

Een zevende verdachte, vermoedelijk de schutter die de presidentskandidaat drie keer in het hoofd had geschoten, kwam momenten na de moord om het leven, toen hij werd beschoten door politieagenten die de 59-jarige Villavicencio bewaakten tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de hoofdstad Quito die hij op het moment van zijn dood bezocht.

De partij van Villavicencio, Movimiento Construye, meldde een uur na de moord op X, voorheen Twitter, dat hun campagnehoofdkwartier in Quito werd “aangevallen door gewapende mannen”. De omstandigheden van die aanval zijn onduidelijk en meer details zijn niet bekendgemaakt.

Na de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio is in Ecuador de noodtoestand, met een avondklok, afgekondigd. President Guillermo Lasso van Ecuador kondigde donderdag aan dat de verkiezingen en de campagne door zullen blijven gaan zoals reeds gepland, inclusief een belangrijk debat tussen de verschillende kandidaten. Dit ondanks de bedreigingen aan de overige kandidaten van de criminele bende Los Lobos, die enkele uren na de moord op Villavicencio een video deed circuleren op sociale media.